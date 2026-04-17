Ο Ζίνι με την τρομερή εμφάνισή του απέναντι στη Ράγιο επανέρχεται δυναμικά στην αγωνιστική εξίσωση της ΑΕΚ στην κομβική τελική ευθεία της σεζόν.

Ο αδιαμφισβήτητος MVP της ΑΕΚ στη χθεσινή συγκλονιστική της εμφάνιση με τη Ράγιο Βαγεκάνο δεν είναι άλλος από τον Ζίνι, με τον 23χρονο Ανγκολέζο φορ να κάνει δυναμική επιστροφή μετά από αρκετό διάστημα. Ο Ζίνι έγινε ξανά... Ζινίσιους τρομοκρατώντας την άμυνα της Ράγιο, η οποία ήταν εμφανές ότι δεν είχε προετοιμαστεί για να τον αντιμετωπίσει και αδυνατούσε να τον σταματήσει.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός που ξεκίνησε αντί του τιμωρημένου Γιόβιτς έδωσε ταχύτητα και ενέργεια στην κιτρινόμαυρη επιθετική γραμμή και αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της επικής ανατροπής που άγγιξε η ΑΕΚ με τα δύο γκολ που σημείωσε. Εκτόπισμα στον Σις και ξερή εκτέλεση για το γρήγορο γκολ που έδωσε το σύνθημα στο 13' και μια απίθανη κεφαλιά μένοντας στον αέρα στο 51' για το 3-0, ισοφαρίζοντας σε εκείνη τη στιγμή το σκορ του πρώτου αγώνα μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ζίνι λες και δεν... έβλεπε κανέναν αμυντικό της Ράγιο, με τον Ανγκολέζο φορ να πλησιάζει ακόμα και το χατ-τρικ για να σκοράρει το τέταρτο πολυπόθητο γκολ που έψαχνε η ΑΕΚ μετά το 3-1 της Ράγιο με τις δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες που είχε. Κάπου εκεί οι δυνάμεις του τον άφησαν και προφανώς γι' αυτό και αντικαταστάθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς. Η επιστροφή του Ζίνι ήταν δυναμική μετά από αρκετό καιρό καθώς το τελευταίο διάστημα έμπαινε ως αλλαγή για λίγα λεπτά στο τέλος στα περισσότερα παιχνίδια και ξαναμπαίνει στην αγωνιστική εξίσωση μαζί με τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση, κάτι για το οποίο ρωτήθηκε και ο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, ο Ζίνι ήταν τόσο αποφασισμένος που είχε πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα σκοράρει δύο γκολ. «Πέρα από τα γκολ, είχε εξαιρετική απόδοση. Μου υποσχέθηκε στην προτελευταία προπόνηση ότι θα σκοράρει δύο γκολ και την κράτησε την υπόσχεση. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς. Σε αυτό που θέλουμε να παίζουμε οι επιθετικοί είναι πολύ σημαντικοί. Σε ένα κομμάτι της σεζόν είχαμε μόνο τον Γιόβιτς, τώρα έχουμε τον Βάργκα, τον Ζίνι και υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι σημαντικοί όλοι, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι ευχάριστο για έναν προπονητή», ανέφερε ο Νίκολιτς.

Ο Ζίνι στάθηκε πολύ άτυχος τη φετινή σεζόν. Από το καλοκαίρι αποτελούσε το... πουλέν του Νίκολιτς, ωστόσο πάνω που άρχισε να φορτσάρει ήρθε αυτός ο σοβαρός μυϊκός τραυματισμός που τον έβγαλε νοκ-άουτ για δύο μήνες. Και πάνω που επέστρεψε στη Φλωρεντία, μπαίνοντας με τα όλα ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Φιορεντίνα, ήρθε άλλος ένας τραυματισμός στο γόνατο που τον άφησε ξανά πίσω. Χθες βράδυ επανήλθε δυναμικά στο καλύτερο κομμάτι της σεζόν με τον Νίκολιτς σίγουρα να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, καθώς μπορεί οι Γιόβιτς και Βάργκα να αποτελούν το βασικό επιθετικό δίδυμο, όμως ο «ζεστός» Ζίνι σε αυτό το σημείο της σεζόν είναι πολύτιμος ακόμα και για λύση από τον πάγκο.