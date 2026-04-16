Η Γιουβέντους έχει μπει για τα καλά στην διεκδίκηση του Χρήστου Μουζακίτη ενόψει του καλοκαιριού καθώς ο ατζέντης του, Βασίλης Ρόβας, βρέθηκε στο Τορίνο για να μιλήσει με τον Κιελίνι.

Το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να είναι καυτό για ορισμένους παίκτες του Ολυμπιακού με αποκορύφωμα την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, όντας κάτοχος του Golden Boy Web.

Ουκ ολίγες ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στο κόλπο της μεταγραφής του για το ερχόμενο καλοκαίρι και είναι διατεθειμένες να βγάλουν ένα σημαντικό ποσό για την απόκτηση του 19χρονου χαφ που εντυπωσιάζει με τους νταμπλούχους Ελλάδας ενώ αποτελεί και βασικό μέλος προς την κατάκτηση του Youth League πριν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την Tuttosport, η Γιουβέντους δεν παρακολουθεί απλώς την εξέλιξη του Μουζακίτη αλλά έχει αρχίσει να μπαίνει όλο και πιο έντονα για την περίπτωση του ενόψει καλοκαιριού.

👀📸 Vasileios #Rovas procuratore della Rosko Company LP, agenzia che segue diversi calciatori soprattutto Greci (tra cui il talentuoso Christos #Mouzakitis) è stato alla Continassa, dove ha incontrato la #Juventus pic.twitter.com/gNbeJ5LAA6 April 16, 2026

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το όνομα του ποδοσφαιριστή έπεσε στο τραπέζι και έχει προηγηθεί αντί άλλων ποδοσφαιριστών για να γίνει επίσημη κρούση για την απόκτησή του, με τον Τζιόρτζιο Κιελίνι να είναι ο άνθρωπος που θα χειριστεί την κατάσταση.

Επίσης, στην Ιταλία το πάει ένα βήμα παραπέρα καθώς δημοσιεύθηκε φωτογραφία με τον ατζέντη του 19χρονου ποδοσφαιριστή, Βασίλης Ρόβας, ο οποίος βρέθηκε στο Τορίνο και είχε συνάντηση με τον θρύλο της Γιούβε, πυροδοτώντας περισσότερο τις φήμες για την υπόθεση, με τους Ιταλούς να τονίζουν ότι πρόκειται για μία ενημερωτική συνάντηση.

Βέβαια ο «Μούζα» δεν είναι ο μόνος παίκτης που αρέσει στη Γιουβέντους από τον Ολυμπιακό. Στο Gazzetta είχατε διαβάσει για τα δεδομένα γύρω από το «φλερτ» της ιταλικής ομάδας και του Κωνσταντίνου Τζολάκη, το οποίο παραμένει ενεργό αφού το κλαμπ είναι στην αγορά για τερματοφύλακα, βρέθηκε κοντά στον Μανδά τον περασμένο χειμώνα και συνεχίζει να επιμένει... ελληνικά για τον «άσο».