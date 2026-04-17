Η ΑΕΚ με την επικράτηση δίχως αντίκρισμα επί της Ράγιο Βαγιεκάνο έκανε ρεκόρ νικών σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε... αναβίωση του έπους του 1977, καθώς «μάτσαρε» το 3-0 της ήττας της στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως το γκολ του Παλαθόν στο 60' για το 3-1 έκρινε την πρόκριση υπέρ των Μαδριλένων.

Ο Δικέφαλος με την επικράτηση επί των Ισπανών κατέρριψε το ρεκόρ περισσότερων νικών σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το οποίο είχε πετύχει η Ένωση του Φράντισεκ Φάντροκ το 1977, όταν είχε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ μετά τις τρεις προκρίσεις στα προκριματικά νίκησε Αμπερντίν, Σάμσουνσπορ, Φιορεντίνα, Κραϊόβα, Τσέλιε και τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Η ΑΕΚ το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει τον άθλο του 1977. Έσπασε όμως απόψε ένα ρεκόρ που κρατούσε από εκείνη την τεράστια πορεία!

Πέντε νίκες στη διάρκεια της κυρίως ευρωπαϊκής σεζόν (χωρίς τα προκριματικά) είχε να κάνει η ΑΕΚ από την περίοδο 1976-77!

Ποτέ άλλοτε μέχρι εφέτος!

Μια επίδοση που κρατούσε κοντά 50 χρόνια!

Μια επίδοση που την ισοφάρισε η ΑΕΚ στο 0-4 με την Τσέλιε και την κατέρριψε απόψε με την έκτη ευρωπαϊκή νίκη στην κυρίως σεζόν χωρίς τις τρεις στα προκριματικά του καλοκαιριού!

Ενα ακόμα ρεκόρ μίας ιδιαίτερα αξιόλογης ευρωπαϊκής πορείας που ολοκληρώθηκε απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια!».

Μιας ευρωπαϊκής πορείας που η ΑΕΚ είχε να κάνει από τις αρχές του εφετινού αιώνα…