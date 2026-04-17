ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Τα highlights του αγώνα
Η ΑΕΚ έδωσε μία τεράστια μάχη κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ισοφάρισε το 3-0 του πρώτου αγώνα, αλλά οι Ισπανοί βρήκαν ένα γκολ και προκρίθηκαν με 3-1.
Ο Ζίνι στο 13' έβαλε φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν από πλάγιο άουτ απέφυγε τον αντίπαλό του και με αριστερό σουτ έκανε το 1-0. Στο 36' έγινε το 2-0 για την Ένωση. Ο Κοϊτά χόρεψε τον αντίπαλό του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Μπατάγια κι έκανε το 2-0.
Στο 51' ο Ζίνι με θαυμάσια κεφαλιά σε σέντρα του Κουτέσα έκανε το 3-0 και η πρόκριση ήταν πιο κοντά. Αλλά η Ράγιο στο 60' μείωσε με τον Ίσι Παλαθόν σε 3-1. Το σκορ δεν άλλαξε, αφού στη συνέχεια ο Ζίνι έχασε μεγάλες ευκαιρίες και οι Ισπανοί πήραν την πρόκριση.
Τα highlights της αναμέτρησης
