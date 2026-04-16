Ο Ζίνι στην κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ ισοφάρισε το συνολικό σκορ στο ζευγάρι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με το δεύτερο γκολ του στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, για τα προημιτελικά του Conference League.

Στο 51ο λεπτό ο Κουτέσα έβγαλε «γλυκιά» σέντρα από τα αριστερά, ο Ζίνι «πέταξε» πάνω από την άμυνα των Μαδριλένων και με άψογη κεφαλιά «κρέμασε» τον Μπατάλια για το 3-0, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου ματς.

Ο Ανγκολέζος πέτυχε για πρώτη φορά δυο γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου και έφτασε τα τέσσερα στην τρέχουσα σεζόν.