Στο 13ο λεπτό του ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο ο Ζίνι άνοιξε το σκορ και προκάλεσε... πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ ήθελε ένα γρήγορο γκολ για να βάλει... φωτιά στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια και το πέτυχε!

Στο 13ο λεπτό ο Πήλιος εκτέλεσε πλάγιο προς την περιοχή, ο Ζίνι με το σώμα του... εκτόπισε τον Σις και με άπιαστο σουτ «τίναξε» τα δίχτυα του Μπατάλια για το 1-0 και μείωσε το συνολικό σκορ σε 3-1.

Όπως είναι φυσικό το πρώτο γκολ του Ανγκολέζου φορ σε ευρωπαϊκή διργάνωση ξεσήκωσε τους περισσότερους από 30.000 Ενωσίτες, οι οποίοι έκαναν τη Νέα Φιλαδέλφεια να «κοχλάζει».

Ο 23χρονος επιθετικός σκόραρε το τρίτο του γκολ σε 23 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος στην τρέχουσα σεζόν και επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά τις 23 Νοεμβρίου και την εντός έδρας νίκη επί του Άρη με 1-0.