Οι οπαδοί της Ράγιο έκαναν και μία γιαγιά να χορεύει στους ρυθμούς τους, πριν το ματς με την ΑΕΚ.

Οι 1.500 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο που βρίσκονται στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ δίνουν ρεσιτάλ.

Ξεσήκωσαν το κέντρο της πόλης με τα συνθήματα τους, ενώ το ίδιο έκαναν και κατά την μετάβασή τους στο γήπεδο. Στον σταθμό του Θησείου στον ηλεκτρικό και εντός των βαγονιών δημιούργησαν γηπεδική ατμόσφαιρα, ενώ όταν έφτασαν κοντά στο γήπεδο της Ένωσης έκαναν και μία γιαγιά να χορεύει στον ρυθμό των συνθημάτων τους.

«Ας χορέψει και η γιαγιά», τραγουδούσαν οι Ισπανοί, που θα δώσουν άλλο χρώμα στις εξέδρες, ανάμεσα στους χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ.

❤️ La magia del fútbol. La magia del Rayo

🗣️ "Que bote la yaya, que bote la yaya"

📹 @diarioas pic.twitter.com/LRUsKJEThU — Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026