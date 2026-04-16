ΑΕΚ - Ράγιο: «Ας χορέψει και η γιαγιά»
Οι 1.500 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο που βρίσκονται στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ δίνουν ρεσιτάλ.
Ξεσήκωσαν το κέντρο της πόλης με τα συνθήματα τους, ενώ το ίδιο έκαναν και κατά την μετάβασή τους στο γήπεδο. Στον σταθμό του Θησείου στον ηλεκτρικό και εντός των βαγονιών δημιούργησαν γηπεδική ατμόσφαιρα, ενώ όταν έφτασαν κοντά στο γήπεδο της Ένωσης έκαναν και μία γιαγιά να χορεύει στον ρυθμό των συνθημάτων τους.
«Ας χορέψει και η γιαγιά», τραγουδούσαν οι Ισπανοί, που θα δώσουν άλλο χρώμα στις εξέδρες, ανάμεσα στους χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ.
❤️ La magia del fútbol. La magia del Rayo— Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026
🗣️ "Que bote la yaya, que bote la yaya"
🚄 Los rayistas ya van de camino al estadio en trenes— Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026
