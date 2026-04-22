Χρήστος Πατσατζόγλου και Αντώνης Πετρόπουλος μέσω του Play Offs Time, στάθηκαν στην ένταση που είχε η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, μετά την καταπληκτική εμφάνιση με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στην εκπομπή του Gazzetta Play Offs Time, σχολιάστηκε φυσικά κι η άνετη επικράτηση της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 3-0, με την Ενωση να διατηρεί τον Ολυμπιακό στο -5.

Στο 30.47 ο Παύλος Κουστέρης θέτει το ερώτημα πώς είναι να παίζει στο... τέρμα με την Ράγιο πριν λίγες μέρες και ύστερα από λίγες μέρες να έχει την ίδια ένταση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Πατσατζόγλου ήταν σαφής: «Εγώ το περίμενα: Ότι η ΑΕΚ θα πάει με τον ίδιο ρυθμό, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ με αγώνα Ευρώπης ενδιάμεσα να πάμε στο επόμενο παιχνίδι και να έχουμε την ίδια ένταση. Το περίμενα γιατί έχει να κάνει πολύ με τη ψυχολογία, έχει να κάνει με το "πιστεύω". Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι καλά και μεταξύ τους και με τον προπονητή τους, αλλά και ως απόδοση, ως ομάδα.

Η ΑΕΚ ήταν συγκλονιστική με τη Ράγιο και περίμενα ότι με τον ΠΑΟΚ θα τους βγει μόνο του. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου. Ήταν σαν να μπήκαν στα αποδυτήρια να αλλάξουν ρούχα και να βγουν να ξαναπαίξουν την ίδια στιγμή».