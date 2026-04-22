Πατσατζόγλου για ΑΕΚ: «Συγκλονιστική με Ράγιο, μπήκε στα αποδυτήρια, άλλαξε ρούχα και συνέχισε με ΠΑΟΚ»
Στην εκπομπή του Gazzetta Play Offs Time, σχολιάστηκε φυσικά κι η άνετη επικράτηση της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 3-0, με την Ενωση να διατηρεί τον Ολυμπιακό στο -5.
Στο 30.47 ο Παύλος Κουστέρης θέτει το ερώτημα πώς είναι να παίζει στο... τέρμα με την Ράγιο πριν λίγες μέρες και ύστερα από λίγες μέρες να έχει την ίδια ένταση κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Χρήστος Πατσατζόγλου ήταν σαφής: «Εγώ το περίμενα: Ότι η ΑΕΚ θα πάει με τον ίδιο ρυθμό, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ με αγώνα Ευρώπης ενδιάμεσα να πάμε στο επόμενο παιχνίδι και να έχουμε την ίδια ένταση. Το περίμενα γιατί έχει να κάνει πολύ με τη ψυχολογία, έχει να κάνει με το "πιστεύω". Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι καλά και μεταξύ τους και με τον προπονητή τους, αλλά και ως απόδοση, ως ομάδα.
Η ΑΕΚ ήταν συγκλονιστική με τη Ράγιο και περίμενα ότι με τον ΠΑΟΚ θα τους βγει μόνο του. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου. Ήταν σαν να μπήκαν στα αποδυτήρια να αλλάξουν ρούχα και να βγουν να ξαναπαίξουν την ίδια στιγμή».
