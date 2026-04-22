Η 18η στη Β' Εθνική Ισπανίας, Κάντιθ, θέλει τον Μανόλο Χιμένεθ για να αποφύγει το φάσμα του υποβιβασμού στην τρίτη κατηγορία, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη χώρα της Ιβηρικής.

Ο 62χρονος πρώην τεχνικός του Άρη, αποτελεί παρελθόν εδώ και κάποιους μήνες από τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στον «Θεό του Πολέμου» είχε εννέα νίκες, έντεκα ισοπαλίες και έξι ήττες, σε 26 παιχνίδια συνολικά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε μέσο της χώρας του ανέφερε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε να γυρίσει... σελίδα στην καριέρα του. Ισπανικό μέσο αναφέρει πως ο Μανουέλ Βιθκάινο, ηγετικό στέλεχος της διοίκησης της Κάντιθ, θεωρεί πως ο Χιμένεθ έχει το πακέτο για να σώσει την ομάδα από τον υποβιβασμό στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο ισπανικός σύλλογος είναι με την... πλάτη στον τοίχο και πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του με τον Σέρχιο Γκονθάλεθ, ύστερα από αλλεπάλληλες ήττες.

Οι άνθρωποι της ομάδας πιστεύουν πως ο 62χρονος κόουτς έχει την εμπειρία να σώσει την... παρτίδα και πως είναι γνώστης του ισπανικού ποδοσφαίρου. Οι Γκυλ Αμπασκάλ και Ιμανόλ Ιδιακέθ είναι τα άλλα ονόματα που εξετάζει η Κάντιθ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μανόλο Χιμένεθ έχει περάσει από τα μέρη μας και για τον πάγκο της ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2017-18.