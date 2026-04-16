Φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο που βρίσκονται στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ έκαναν... κερκίδα κάτω από την Ακρόπολη.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Ράγιο Βαγιέκανο στη Μαδρίτη στον πρώτο προημιτελικό του Conference League και καλείται να κάνει υπέρβαση στη Νέα Φιλαδέφλεια, ώστε να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0, σε μια... αναβίωση του 1977 και του έπους με την ΚΠΡ.

Φυσικά αυτό το ματς είναι ιστορικής σημασίας και για τους Ισπανούς, οι οποίοι θα έχουν στο πλευρό τους στη Νέα Φιλαδέλφεια 1.500 φιλάθλους, στην εξέδρα των φιλοξενούμενων.

Οπαδοί των Μαδριλένων βρίσκονται αυτές τις ώρες στην Αθήνα και η κάμερα της AS τους «έπιασε» να κάνουν... κερκίδα κάτω από την Ακρόπολη. Πολλοί επίσης κατέκλυσαν τις περιοχές στο Θησείο και το Μοναστηράκι και γεύτηκαν την ελληνική κουζίνα, όπως θα δείτε στα βίντεο.