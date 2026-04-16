Αποθεώνει τον Ριμπάλτα η AS: «Ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ που ηγείται του ελληνικού πρωταθλήματος»

Εκτός από τα αποθεωτικά σχόλια για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ισπανική AS γράφει εξαιρετικά λόγια και για τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα με αφορμή την αποψινή ρεβάνς για τα προημιτελικά του Conference League με τη Ράγιο.

Το γνωστό ισπανικό Μέσο κάνει λόγο στο βιογραφικό του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, αποκαλώντας τον «τον αρχιτέκτονα της ΑΕΚ που ηγείται του ελληνικού πρωταθλήματος», υπογραμμίζοντας πως «η συνταγή της επιτυχίας της ΑΕΚ έχει ισπανικό όνομα».

Η AS αναφέρει μεταξύ άλλων πως «ο Ριμπάλτα που είναι οπαδός της Εσπανιόλ, άρχισε το ποδόσφαιρο σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά δεν έβλεπε τον εαυτό του ως παίκτη γιατί ήταν πολύ καλός» για να πάρει στη συνέχεια τον δρόμο του σκάουτ και του αθλητικού διευθυντή.

Γίνεται λόγος για την καριέρα του Ριμπάλτα σε αυτά τα πόστα και στα επιτεύγματά του στη Γιουβέντους στις συμφωνίες που έκλεισε για τις μεταγραφές με μεγαλύτερη από όλες την πώληση του Πογκμπά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 120 εκατ. ευρώ, αλλά και στα μεταγραφικά αποκτήματα της «Γηραιάς Κυρίας».

Στο θέμα για τον Ριμπάλτα αναφέρονται τα παρατσούκλια που του έδωσε ο ιταλικός Τύπος ως «ο μυστικός πράκτορας 007», αλλά και ο ισπανικός ως «ο Μόντσι της Γιουβέντους», ενώ η AS καταλήγει τονίζοντας πως ο Ριμπάλτα που εμπιστεύεται τους δικούς του ανθρώπους και πιστεύει πως μια μέρα θα του δοθεί η δυνατότητα να δουλέψει στην Ισπανία.