Εντυπωσιασμένη η AS από τη Νέα Φιλαδέλφεια: «Τα ίχνη της ιστορίας λάμπουν περήφανα στους τοίχους»

Η ισπανική AS έκανε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για την έδρα της ΑΕΚ ενόψει της αποψινής ρεβάνς με τη Ράγιο, τονίζοντας την ιστορία που έχει να πει το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Εντυπωσιασμένα έμειναν τα Ισπανικά Μέσα που ακολούθησαν την αποστολή της Ράγιο Βαγεκάνο στην Αθήνα από την Allwyn Arena ενόψει της αποψινής ρεβάνς. Το "παλάτι" της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τράβηξε το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, αλλά και για το γεγονός ότι σε κάθε σημείο του λέει την ιστορία της ομάδας.

Η ισπανική AS φιλοξενεί ξεχωριστό αφιέρωμα για το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τονίζοντας ότι «τα ίχνη της ιστορίας λάμπουν περήφανα στους τοίχους με τα διάφορα μωσαϊκά να λένε την ιστορία των προσφύγων» κάνοντας λόγο στις φράσεις που φιλοξενούνται έξω από το γήπεδο της Ένωσης για το γεγονός ότι «οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα φτάνοντας εδώ για να χτίσουν μια νέα ζωή και στα όσα βίωσαν που δεν θα ξεχαστούν ποτέ» αλλά και στα ονόματα των πόλεων των αλησμόνητων παρτίδων που αναγράφονται στους τοίχους.

Στο αφιέρωμα της η AS υπογραμμίζει την ονομασία της Αγιά Σοφιάς από την Κωνσταντινούπολη και στην ανέγερση του γηπέδου που άνοιξε τις πύλες του το 2022 ακριβώς στο σημείο που βρισκόταν το προηγούμενο, ενώ στέκεται στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που έχει από τις ρίζες της ΑΕΚ, αλλά και στα δύο μουσεία που στεγάζει: Της Ιστορίας της ΑΕΚ και του Προσφυγικού Ελληνισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά στο αφιέρωμα της AS γίνεται και για το εσωτερικό του γηπέδου της ΑΕΚ και κυρίως για τους τέσσερις πυλώνες με τις μορφές τεσσάρων μύθων του συλλόγου, των Στέλιου Σεραφείδη, Μίμη Παπαϊωάννου, Κώστα Νεστορίδη και Θωμά Μαύρου, ενώ καταλήγει τονίζοντας πως «τα στοιχεία της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και το αίσθημα του ανήκειν αποτελούν χαρακτηριστικά της ΑΕΚ, όπως και στη Ράγιο», σε κάποια κοινά σημεία μεταξύ των δύο συλλογών.