Ο τεχνικός της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγο Πέρεθ μπορεί να παρατάξει ακόμα και την ίδια ενδεκάδα με το ματς του Βαγέκας απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια στη ρεβάνς με την ΑΕΚ.

Η Ράγιο Βαγεκάνο ήρθε στην Αθήνα για την αποψινή ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (22:00, CosmoteSport 2/ANT1) έχοντας να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγέκας. Ένα σκορ που αδικεί την Ένωση βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε.

Ο τεχνικός της Ράγιο, Ινίγο Πέρεθ περιμένει μια ΑΕΚ που θα μπει επιθετικά με στόχο να σκοράρει ένα γρήγορο τέρμα και όπως πρόσθεσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου θέλει από τους παίκτες του να μην έχουν καν στο μυαλό τους το 3-0 του παιχνιδιού στη Μαδρίτη και να παίξουν σαν το ζευγάρι να ξεκινάει από το μηδέν.

Ο Ισπανός προπονητής στην ήττα με 3-0 από τη Μαγιόρκα προχώρησε σε επτά αλλαγές στο αρχικό του σχήμα, προφανώς για να φρεσκάρει την ομάδα του ενόψει της αποψινής ρεβάνς με την Ένωση, στην οποία είναι πολύ πιθανό να επιλέξει την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με το πρώτο ματς στο Βαγέκας, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Ο Μπατάγια, παρά τον μικροτραυματισμό του στο παιχνίδι της Μαδρίτης, αναμένεται να ξεκινήσει στην εστία, με τους Τσαβαρία, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε και Ράτσιου να αποτελούν την τετράδα της αμυντικής γραμμής. Όπως εκτιμούν οι ρεπόρτερ της Ράγιο, ο Σις με τον Λόπεθ θα είναι ξανά το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Γκαρθία, Παλαθόν και Ακομάς πίσω από τον προωθημένο Ντε Φρούτος.