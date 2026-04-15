Ινίγο Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα μπει για να σκοράρει γρήγορα, ξεκινάμε από το μηδέν χωρίς να σκεφτόμαστε το 3-0»

Ο τεχνικός της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγο Πέρεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ τόνισε ότι περιμένει την Ένωση να μπει επιθετικά, προσθέτοντας πως οι παίκτες του δεν θα πρέπει να σκέφτονται το σκορ του πρώτου αγώνα.

Στη συνέντευξη τύπου στην Allwyn Arena ενόψει της αυριανής ρεβάνς με την ΑΕΚ, ο τεχνικός της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγο Πέρεθ υποστήριξε πως οι παίκτες του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι σαν να ξεκινάνε από το μηδέν χωρίς να έχουν στο μυαλό τους ότι έχουν νικήσει με 3-0 στο Βαγέκας. Παράλληλα μεταξύ άλλων τόνισε πως περιμένει μια ΑΕΚ που θα μπει επιθετικά με στόχο να σκοράρει ένα γρήγορο γκολ, έχοντας και την υποστήριξη των οπαδών της σε ένα γεμάτο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγο Πέρεθ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι νιώθει ενόψει της ρεβάνς: «Έχουμε τα ίδια συναισθήματα με τον πρώτο αγώνα. Είναι ακριβώς το ίδιο ματς. Το να έχουμε κάτι διαφορετικό θα μας οδηγούσε σε λάθος. Αντιμετωπίζουμε με την ίδια φυσικότητα όλους τους αγώνες».

Για το τι περιμένει αύριο: «Τις προάλλες με τη Μαγιόρκα έπρεπε να αναλύσουμε την κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές για να συνεχίσουμε. Έχουμε γυρίσει μια σελίδα, έχουμε ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι με την ίδια συγκέντρωση. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι στο πρώτο ματς και έχουμε άλλον έναν αγώνα να αντιμετωπίσουμε με την ίδια φυσικότητα. Έχουμε την προσμονή να περάσουμε και πρέπει να παίξουμε με συγκέντρωση».

Για το μήνυμα στους οπαδούς της Ράγιο που θα έρθουν: «Από μικρά παιδιά βλέπουμε αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ και στο Μουντιάλ και βλέπουμε τον κόσμο να ταξιδεύει. Είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις. Αυτό που ένιωσα στην Μπρατισλάβα ήταν τρομερό. Κάθε φορά που παίζουμε και βλέπουμε αυτό το πάθος των οπαδών και παραδίδουν μαθήματα αγάπης, όλα αυτά είναι κάτι που πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε ευτυχία. Όταν ανήκεις την οικογένεια της Ράγιο σε γεμίζει με ευτυχία και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τον κόσμο και θέλουμε να αντλήσουμε τον δικό τους ενθουσιασμό και να τον μετουσιώσουμε σε καλή απόδοση».

Για το κλειδί και τη νοοτροπία της Ράγιο καθώς η ΑΕΚ πιστεύει στην πρόκριση: «Το κλειδί είναι να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν μοναδικό ματς χωρίς να σκεφτόμαστε το 3-0 που πρέπει να προστατέψουμε. Όλοι στην αποστολή είμαστε ειδικοί να αναδομούμαστε από τις στάχτες μας και πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση με τον κόσμο τους, εμείς θα προσπαθήσουμε ως το τέλος για την πρόκριση».

Για το πάθος που χρειάζεται η Ράγιο για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Το πνευματικό επίπεδο είναι σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα και να συνδυάσουμε τακτική και συναίσθημα. Γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος και η καρδιά λειτουργούν μαζί. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θεωρώ πως έχουμε φτιάξει χαρακτήρα. Γνωριζόμαστε με την ΑΕΚ και το πρώτο ημίχρονο θα είναι σημαντικό».

Για την ιστορία που είναι έτοιμη να γράψει η Ράγιο: «Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην Ευρώπη μετά από 25 χρόνια. Η συγκυρία είναι καταπληκτική για να γράψουμε ιστορία. Όλα όσα έχουμε καταφέρει ως ομάδα, υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε αυτή την ομάδα από τότε που ήμασταν στην κατώτερη κατηγορία. Έχει συνδυαστεί ένα γκρουπ ανθρώπων νέων και με ιστορική γνώση για να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι».

Για το τι σημαίνει η στήριξη του κόσμου της Ράγιο: «Γνωρίζουμε ότι θα βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν οπαδοί της Ράγιο παντού σε όλα τα γήπεδα. Είχαμε και έχουμε τη στήριξή τους. Εμείς τους χρωστάμε ώστε εκείνοι να νιώσουν τη χαρά. Πρέπει να τους παραδώσουμε αυτό που θα τους κάνει να νιώσουν περηφάνια».

Για το αν οι επτά αλλαγές στην ενδεκάδα με τη Μαγιόρκα έδειξαν ότι προτεραιότητα για τη Ράγιο είναι η ρεβάνς και για το πως περιμένει την ΑΕΚ να μπει στο ματς: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να βάλει γρήγορα γκολ. Μετά θα προσπαθήσει να βάλει κι άλλο. Η ιδέα μας είναι ξεκάθαρη, αλλά και η δική τους. Αύριο θα φανεί ποιος μπορεί να αποτυπώσει στο γήπεδο αυτό θέλει. Πάντα κάνω διαχείριση, έχω ένα ισορροπημένο ρόστερ και αυτό το ρόστερ χαρακτηρίζεται από προβλήματα και φυσική κατάσταση πολλές φορές. Φυσικά με τη Μαγιόρκα είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση, έχουμε παίξει με άλλες συνθέσεις με τις οποίες κερδίσαμε, με τη Μαγιόρκα χάσαμε, αλλά πάντα προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον αντίπαλο με συγκεκριμένη τακτική και πάντα με στόχο τη νίκη».

Μπατάγια: «Νιώθω λίγο πόνο αλλά... πεθαίνω να παίξω»

Τους παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Αργεντινός γκολκίπερ, Αουγούστο Μπατάγια, ο οποίος υπογράμμισε πως ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό από το πρώτο παιχνίδι στο Βαγέκας, όμως θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αγωνιστεί αύριο.

«Νιώθουμε καλά εδώ που βρισκόμαστε. Συνεχίζουμε συγκεντρωμένοι, αντιμετωπίζουμε κάθε ματς όπως πάντα. Προσωπικά νιώθω καλά, έχω λίγο πόνο στο πόδι αλλά ο προπονητής είναι εδώ για να αποφασίσει αν θα παίξω. «Πεθαίνω για να παίξω το αυριανό παιχνίδι, το πόδι μου θα το δοκιμάσω και θα δούμε», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Η άμυνα μας είναι πολύ σημαντική και αύριο θα έχει πολλή δουλειά. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ταυτιζόμαστε με την ιδέα ότι πρέπει να παίζουμε πάντα για τη νίκη, με πίεση. Αυτό είναι που κάνουμε πάντα, έτσι βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε».

Έπειτα ο Μπατάγια τόνισε: «Είμαστε πολύ χαμηλά στις βαθμολογίες της UEFA αλλά διαθέτουμε ηρεμία και συγκέντρωση. Πρέπει να διαχειριστούμε τις στιγμές και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε δείξει τον χαρακτήρα και την τόλμη μας».

Τέλος υποστήριξε: «Νιώθω ευγνωμοσύνη, περηφάνια, ερχόμαστε από μια ταπεινή γειτονιά. Οι κάτοικοι συνδέονται με την πόλη το παιχνίδι είναι σημαντικό. Θέλω να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που μας πλαισιώνουν με αγάπη και μακάρι να τους προσφέρουμε χαρά».