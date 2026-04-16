Η ΑΕΚ ψάχνει μια μεγάλη και δύσκολη ανατροπή απέναντι στη Ράγιο και ο γκολτζής Μπάρναμπας Βάργκα είναι από τους παίκτες που θα χρειαστεί να βγουν μπροστά.

Το 3-0 της περασμένης Πέμπτης στο Βαγέκας, όπως έχει αναλυθεί εκτενώς, ήταν ένα άδικο αποτέλεσμα. Παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο μέρος, η ΑΕΚ δεν βρήκε τουλάχιστον ένα γκολ, το οποίο αν είχε μπει ενδεχομένως να άλλαζε την κουβέντα ενόψει της αποψινής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλδεια.

Σημασία έχει όμως το τώρα και η ΑΕΚ στην αποψινή ρεβάνς θα κληθεί να πραγματοποιήσει κάτι που σε πολλούς μοιάζει αδύνατο. Προφανώς και το έργο της Ένωσης φαντάζει με... βουνό, ωστόσο μέσα στην ομάδα υπάρχει η πίστη για να γίνει η προσπάθεια για αυτή την τεράστια υπέρβαση με πρώτο τον Μάρκο Νίκολιτς να αναφέρεται στην εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες του αμέσως μετά την ήττα από τη Ράγιο στη Μαδρίτη.

Η ΑΕΚ ψάχνει απόψε τρία γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και τέσσερα για να προκριθεί και την ίδια στιγμή να μην δεχθεί κανένα. Συνεπώς θα πρέπει να έχει την προσοχή της και στην άμυνα. Αλλά δεδομένα αν δεν σκοράρει δεν θα μπορεί να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Η αποτελεσματικότητα, την οποία δεν είχε στο πρώτο ματς στην Ισπανία, επιβάλλεται να είναι ένα στοιχείο που θα χαρακτηρίζει το παιχνίδι της και ένας από τους παίκτες που μπορεί να το προσφέρει είναι ο Μπάρναμπας Βάργκα.

Ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει Γιόβιτς στην εξίσωση της αποψινής ρεβάνς καθώς είναι τιμωρημένος, ο Βάργκα θα είναι το βαρύ «όπλο» της επιθετικής γραμμής του Νίκολιτς είτε πλαισιωθεί από τον Ζίνι είτε από τον Γκατσίνοβιτς, που είναι οι δύο πιθανές επιλογές για να ξεκινήσουν μαζί του στην κορυφή. Ο Ούγγρος φορ είναι μια «μηχανή των γκολ» στην καριέρα του και αυτό έχει αποδείξει τις τελευταίες τρεις σεζόν με τη φανέλα της Φερεντσβάρος και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε Conference League, Europa League και στα προκριματικά του Champions League.

Τα γκολ του Βάργκα τις τελευταίες τρεις σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Σεζόν 2023/24: 13 ματς, 9 γκολ

Σεζόν 2024/25: 10 ματς, 7 γκολ

Σεζόν 2025/26: 14 ματς, 11 γκολ

Συνολικά ο Βάργκα σε 37 ευρωπαϊκά παιχνίδια τις τελευταίες τρεις σεζόν έχει βρει δίχτυα 27 φορές, συμπεριλαμβανομένου και του γκολ που σημείωσε στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε, με το οποίο άνοιξε τον δρόμο της ΑΕΚ για το εμφατικό 0-4 που σφράγισε ουσιαστικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο παιχνίδι. Ένα τέρμα που μπήκε μόλις στο 3' και θα ήταν ευχής έργον αν κάτι αντίστοιχο συνέβαινε για την ΑΕΚ και στην αποψινή ρεβάνς με τη Ράγιο, με τον Βάργκα ή οποιονδήποτε άλλο να κάνει την πρώτη ή τη δεύτερη ευκαιρία γκολ.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ πρέπει να μπει με άγχος για να σκοράρει. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του Βάργκα στην επίθεση μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την ΑΕΚ στη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται και ο ίδιος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Άλλωστε και στο πρώτο παιχνίδι στο Βαγέκας ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός ήταν εκείνος που έφτασε πιο κοντά από όλους στο να σκοράρει με την κεφαλιά του στο πρώτο μέρος, η οποία ανάγκασε τον Μπατάγια να αποκρούσει με τη βοήθεια του δοκαριού. Και η δύναμη του ψηλά, τόσο σε σετ παιχνίδι, όσο και στις στατικές φάσεις, θα είναι πολύτιμη.