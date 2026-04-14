Μόνο η ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς, με τον τεχνικό της ΑΕΚ να καλείται να αποφασίσει τον παίκτη που θα ξεκινήσει αντί του τιμωρημένου Γιόβιτς στην επίθεση.

Χωρίς καμία αμφιβολία μετά το άδικο βάσει της εικόνας του ματς 3-0 στο Βαγέκας, το έργο της ΑΕΚ έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (16/4, 22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Οι κιτρινόμαυροι έχουν να ανέβουν ένα... βουνό για την ανατροπή και την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, ωστόσο επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, η Ένωση θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της μέχρι το τέλος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη στιγμή άλλωστε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στη Μαδρίτη είχε κατακτήσει σαφές ότι έχει πίστη ενόψει της ρεβάνς και αυτή την πίστη έχει ήδη ξεκινήσει να τη μεταφέρει στους παίκτες του. Για τον Σέρβο τεχνικό υπάρχει μόνο αυτό το ματς και δεν τον απασχολεί ακόμα το πολύ σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Ο Νίκολιτς έχει ξεκινήσει να καταστρώνει τα πλάνα του για τη ρεβάνς με τη Ράγιο, όπου εκτός από τα τρία γκολ που ψάχνει η ΑΕΚ για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, θα πρέπει να έχει το μυαλό της και στην άμυνα προκειμένου να μην δεχθεί γκολ. Η μεγάλη απουσία πάντως που θα πρέπει να καλύψει ο Νίκολιτς είναι αυτή του Γιόβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο Βαγέκας και θα απουσιάσει, ενώ παράλληλα ο Μάνταλος όπως είναι γνωστό αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι στη Μαδρίτη.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ δουλεύει το σχέδιο για τον αντικαταστάτη του Γιόβιτς στην επίθεση, με Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να φαίνεται ότι έχουν μοιρασμένες πιθανότητες αυτή τη στιγμή για να βρεθούν στο πλάι του Βάργκα, κάτι που αποτελεί και το βασικό δίλημμα. Ο Κοϊτά αναμένεται να διατηρηθεί στη δεξιά πλευρά και ο Περέιρα έχει προβάδισμα για να παραμείνει αριστερά (αν και εκεί υπάρχει και ο Κουτέσα που θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση σε ένα πιο επιθετικό σχήμα).

Στα μετόπισθεν ο Στρακόσα στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας και ο Ρότα δεξιά είναι δεδομένοι, με τους Πένραϊς και Πήλιο να διεκδικούν τη θέση αριστερά, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Μαρίν, που είχε μπει αλλαγή στο Βαγέκας λόγω ενός χτυπήματος που τον ταλαιπωρούσε, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για να ξεκινήσει δίπλα στον Πινέδα.

Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την Τετάρτη την προετοιμασία της με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια (17:00), όπου ο Νίκολιτς θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μια ώρα νωρίτερα (16:00). Όσον αφορά τη Ράγιο, η ισπανική ομάδα θα προπονηθεί στην Allwyn Arena στις 19:00 με τον Ινίγο Πέρεθ να μιλάει στα media μια ώρα νωρίτερα (18:00).