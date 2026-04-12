Οι αριθμοί στο ματς της ΑΕΚ με τη Ράγιο στη Μαδρίτη επιβεβαιώνουν τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς για το άδικο 3-0, με τον Σέρβο τεχνικό να πιστεύει για την ανατροπή και να το μεταφέρει και στους παίκτες του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη στιγμή μετά το τέλος του αγώνα στο Βαγέκας, παρά το βαρύ 3-0 από τη Ράγιο τόνιζε την πίστη που έχει στην ομάδα του για να παλέψει για την ανατροπή στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης: «Έχουμε τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας. Πιστεύουμε στην ομάδα και στην έδρα μας θα πολεμήσουμε για τη νίκη και μετά να δούμε πως μπορούμε να κυνηγήσουμε το σκορ. Έχουμε απόλυτη πίστη ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και αναμένω τη ρεβάνς στην έδρα μας».

Προφανώς και η αποστολή της ΑΕΚ στη ρεβάνς για να ανατρέψει το σκορ του Βαγέκας δεν είναι καθόλου εύκολη. Ωστόσο, ο Σέρβος τεχνικός με το που τελείωσε το παιχνίδι στη Μαδρίτη είχε δώσει το στίγμα για την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των παικτών του, κάτι που δεδομένα θα κάνει και στην προετοιμασία για τη ρεβάνς που ήδη έχει ξεκινήσει. Με τον Μάνταλο να είναι πολύ δύσκολο να προλάβει λόγω του μυϊκού προβλήματος που αποκόμισε και τον Γιόβιτς επίσης να χάνει το ματς με την κάρτα που δέχθηκε στην Ισπανία.

Εκτός από την πίστη στην ομάδα του, η μεγάλη αλήθεια στα λόγια του Νίκολιτς μετά το 3-0 ήταν ότι «το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς» και πως «το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο». Η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε βρει ένα γκολ στις τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου και ακόμα κι αν μετά η εξέλιξη ήταν η ίδια, τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά ενόψει του δεύτερου αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα στατιστικά της ΑΕΚ στο Βαγέκας δείχνουν γιατί το σκορ ήταν άδικο

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν στον απόλυτο βαθμό τα λεγόμενα του Νίκολιτς, καθώς η ΑΕΚ στο Βαγέκας πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της επιθετικά σε εκτός έδρας ματς στο φετινό Conference League. Κι όμως δεν κατάφερε να σκοράρει! Συγκεκριμένα μετά το παιχνίδι στο Τσέλιε, όπου σκόραρε τέσσερα γκολ με 3,39 xGoals, το ματς στη Μαδρίτη είναι το δεύτερο καλύτερο εκτός έδρας στην Ευρώπη σε ποιότητα ευκαιριών για την ΑΕΚ σύμφωνα με το Wyscout με 1,57 xGoals!

Η Ένωση ολοκλήρωσε το ματς στην Ισπανία με δέκα τελικές, ωστόσο μόλις μία από αυτές βρήκε εστία, στη φάση της κεφαλιάς του Βάργκα, όπου η μπάλα μετά την απόκρουση του Μπατάγια σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Επτά τελικές κόντραραν πάνω στα σώματα των αμυντικών της Ράγιο και άλλες δύο δεν βρήκαν στόχο, κάτι που εξηγεί απόλυτα για ποιον λόγο η ΑΕΚ θα πρέπει να... χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο πίσω από τη μια εστία του Βαγέκας για το γεγονός ότι δεν σκόραρε έστω μια φορά με τις θέσεις εκτέλεσης που είχε στις τελικές που δημιούργησε.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτό το 1,57 xGoals του Wyscout δεν καταγράφεται το τετ α τετ του Κοϊτά που γλίστρησε και έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα της Ράγιο καθώς δεν έβγαλε τελική, ενώ ως μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία από το Βαγέκας καταγράφηκε το κοντινό δυνατό σουτ του Κοϊτά στο ριμπάουντ μετά το δοκάρι του Βάργκα που κόντραρε στα σώματα, το οποίο έπιασε το 0,59 xGoals. Στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένη στην τελική της ενέργεια και παράλληλα να προσέχει να μην δεχθεί γκολ. Και αν καταφέρει να ανοίξει το σκορ νωρίς, μετά όλα μπορεί να συμβούν. Ακόμη κι αυτά που φαίνονται σαν θαύματα...