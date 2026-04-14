Ο γνώριμος Έσκας ορίστηκε για την κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας ορίστηκε να διευθύνει τον επαναληπτικό αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

H UEFA γνωστοποίησε το πρωί της Τρίτης (14/04) τους διαιτητές που θα διευθύνουν την ερχόμενη Πέμπτη (18/04) τους επαναληπτικούς αγώνες των προημιτελικών του Europa και Conference League και για την κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Φιλαδέλφεια όρισε τον γνώριμο στα μέρη μας Έσπεν Έσκας.

Ο 37χρόνος Νορβηγός ρέφερι έχει ξανα σφυρίξει την Ένωση άλλες τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης της ρεβάνς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League τον Αύγουστο του 2023 (2-2), αλλά και του ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 2-0 τον Φεβρουάριο του 2023 και Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 τον Ιανουάριο του 2025, για τη Super League.

Βοηθοί του Έσκας θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελεί ο Σίγουρντ Κρίνγκσταντ και στο VAR θα βρίσκονται δύο Ιταλοί, οι Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο.