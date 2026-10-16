Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε πρόσφατα για την ηρεμία που κατάφερε να του προσφέρει η ΑΕΚ, καθώς και για τα συναισθήματα του σχετικά με την απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Λόβρο Μάγερ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, και μάλιστα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στη Σαχτάρ (3-1), για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη Γερμανία, αλλά και την «ηρεμία» που νιώθει σε μια ομάδα σαν την Ένωση.

Ο Κροάτης επιθετικός ως τώρα είχε καταφέρει να μοιράσει 6 ασιστ σε 7 ματς και εξέφρασε τη χαρά του που κατάφερε να σκοράρει το πρώτο του γκολ για φέτος αλλά και τις προσδοκίες που είχε για μια ενδεχόμενη νίκη απέναντι στη Σαχτάρ.

«Είμαι χαρούμενος. Όχι μόνο λόγω του γκολ, αλλά και εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που βρήκα στην ΑΕΚ. Από την αρχή της σεζόν ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι αυτό ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο ένιωθα καλά. Έχω εξαιρετικούς συμπαίκτες που με αποδέχτηκαν αμέσως και έναν προπονητή που πιστεύει σε μένα. Μετά από μια εφιαλτική σεζόν στη Γερμανία, επιτέλους απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο και ελπίζω αυτό να φαίνεται. Λυπάμαι για το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα. Όμως αυτό είναι το επίπεδο του Champions League, όπου δεν υπάρχουν αδύναμοι αντίπαλοι».

Ο 28χρόνος διεθνής τόνισε ακόμη πως η απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν κάτι που δεν περίμενε, καθώς θεωρούσε την απόδοση του ικανοποιητική για να βρίσκεται στην αποστολή για τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

«Δεν ξέρω τι να πω τώρα που έχει περάσει τόσος καιρός. Ήμουν και στενοχωρημένος και θυμωμένος. Είχα ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί είχα την εντύπωση ότι, με την απόδοσή μου και το γκολ απέναντι στη Βραζιλία, βρισκόμουν κοντά στο να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, προφανώς με επηρέασε εκείνο το καταστροφικό τέλος της σεζόν στη Βόλφσμπουργκ, όταν υποβιβαστήκαμε και εγώ έμεινα εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Σχετικά με τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ δήλωσε πως από την πρώτη στιγμή ένιωθε την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς και ήξερε πως έχει πάρει τη σωστή απόφαση να ενταχθεί στην ομάδα των κιτρινόμαυρων.

«Γύρισα σελίδα. Επέμεινα να φύγω από τη Γερμανία και να πάω σε ένα περιβάλλον όπου θα ένιωθα καλά και θα είχα κίνητρο. Ο προπονητής της ΑΕΚ με κάλεσε, μου παρουσίασε το όραμά του και τον ρόλο που θα είχα σε αυτό και, κατά κάποιον τρόπο, με κέρδισε με όσα μου είπε. Ένιωσα ότι με εμπιστεύεται, κάτι που ήταν εξαιρετικά σημαντικό για μένα, γιατί ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω λάθος στην επιλογή μου. Και ο σύλλογος είναι οργανωμένος, οι συμπαίκτες μου είναι εξαιρετικοί, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, το ποδόσφαιρο που παίζουμε είναι πολύ καλό και η ζωή στην Ελλάδα υπέροχη. Όλα έχουν δέσει μεταξύ τους, δεν έχω κανένα βάρος πάνω μου και μπορώ να αφοσιωθώ στο γήπεδο…», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ηρεμία που έχει βρει στην Ένωση.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Κροατίας για τα 4 ματς του Nations League, αλλά και για τη συζήτηση που είχε με τον προπονητή, Σλάβεν Μπίλιτς, ξεκαθαρίζοντας πως εξ αρχής δεν απαιτούσε θέση στην αρχική ενδεκάδα.

«Του έστειλα ένα μήνυμα όταν ανέλαβε την εθνική ομάδα, τον συνεχάρην και του είπα ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του. Με ενδιέφερε τι πίστευε και η αντίδρασή του ήταν θετική. Μου είπε ότι θεωρούσε πως ήταν μια καλή απόφαση και ότι, όσον αφορά την εθνική ομάδα, όλα εξαρτώνται από εμένα. Αυτό μου ήταν αρκετό».

«Έχω δει ορισμένους τίτλους δημοσιευμάτων και πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν μου αρέσουν. Φυσικά, κανείς δεν θα ήταν πιο χαρούμενος από εμένα αν είχα παίξει και στα τέσσερα παιχνίδια, με πολλά λεπτά συμμετοχής, γιατί δεν γνωρίζω ποδοσφαιριστή που να μη θέλει κάτι τέτοιο. Όμως, το γεγονός είναι ότι ήμουν εκεί όλο αυτό το διάστημα, σε κάθε προπόνηση, και μόνο η γνώση ότι αποτελώ ξανά μέρος αυτής της προσπάθειας με γεμίζει. Ο προπονητής είχε τα δικά του πλάνα και τις δικές του ιδέες. Για μένα είναι σημαντικό ότι γνωρίσαμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και ότι το τεχνικό επιτελείο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει εμάς. Από εδώ και πέρα, εξαρτάται από εμένα να συνεχίσω σε αυτή την πορεία και είμαι βέβαιος ότι δεν θα χάσω την επόμενη κλήση».