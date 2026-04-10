Ζήκος: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»

Ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League παρά το 3-0 από τη Ράγιο στο πρώτο ματς.

Παρά τη βαριά ήττα της ΑΕΚ με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο ματς για τα προημιτελικά του Conference League, ο Άκης Ζήκος παραμένει αισιόδοξος για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο άλλοτε άσος της Ένωσης τόνισε πως, παρά την εξέλιξη του αγώνα στη Μαδρίτη, η δική του ποδοσφαιρική λογική δείχνει ότι θα γίνει η ανατροπή στην Allwyn Arena.

Ο ίδιος με ανάρτησή του φάνηκε πεπεισμένος ότι η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες για την πρόκριση, προβλέποντας ένα «θρίλερ» στο παιχνίδι της 16ης Απριλίου.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Άκης Ζήκος στην ανάρτησή του

«Υπάρχει ένα αποτέλεσμα 3-0 το οποίο δικαιωματικά-όχι… ανήκει στον αντίπαλο. Αφού δεν έγινε το 1-1 και μετά το 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν μοιραία. Η εξέλιξη με τη καλύτερη ομάδα να μη πετυχαίνει γκολ και στο τέλος να δέχεται και τρίτο, ήταν ποδοσφαιρική λογική.

Αφού τελείωσε το σήμερα και έχουμε το αύριο, 16-04-2026. Έτσι έχει η δίκη μου ποδοσφαιρική λογική.

Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει παρά το 3-0.

Όχι έτσι απλά, όχι τόσο εύκολα…

Αλλά ή θα κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή σε 3-0 σκορ ή θ αποκλειστεί οριακά σε παράταση ή πέναλτι.

Είμαι πολύ σίγουρος γι αυτό, γι’ αυτό κ όλοι μας-σας ετοιμαστείτε για το απόλυτο θρίλερ.

Όπως και να γίνει… ΑΥΤ Η ΟΜΑΔΑ…..ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ!»