Ζήκος: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Παρά τη βαριά ήττα της ΑΕΚ με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο ματς για τα προημιτελικά του Conference League, ο Άκης Ζήκος παραμένει αισιόδοξος για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ο άλλοτε άσος της Ένωσης τόνισε πως, παρά την εξέλιξη του αγώνα στη Μαδρίτη, η δική του ποδοσφαιρική λογική δείχνει ότι θα γίνει η ανατροπή στην Allwyn Arena.
Ο ίδιος με ανάρτησή του φάνηκε πεπεισμένος ότι η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες για την πρόκριση, προβλέποντας ένα «θρίλερ» στο παιχνίδι της 16ης Απριλίου.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Άκης Ζήκος στην ανάρτησή του
«Υπάρχει ένα αποτέλεσμα 3-0 το οποίο δικαιωματικά-όχι… ανήκει στον αντίπαλο. Αφού δεν έγινε το 1-1 και μετά το 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν μοιραία. Η εξέλιξη με τη καλύτερη ομάδα να μη πετυχαίνει γκολ και στο τέλος να δέχεται και τρίτο, ήταν ποδοσφαιρική λογική.
Αφού τελείωσε το σήμερα και έχουμε το αύριο, 16-04-2026. Έτσι έχει η δίκη μου ποδοσφαιρική λογική.
Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει παρά το 3-0.
Όχι έτσι απλά, όχι τόσο εύκολα…
Αλλά ή θα κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή σε 3-0 σκορ ή θ αποκλειστεί οριακά σε παράταση ή πέναλτι.
Είμαι πολύ σίγουρος γι αυτό, γι’ αυτό κ όλοι μας-σας ετοιμαστείτε για το απόλυτο θρίλερ.
Όπως και να γίνει… ΑΥΤ Η ΟΜΑΔΑ…..ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ!»
