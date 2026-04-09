Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Κρίσταλ Πάλας, που... πάτησε με 3-0 τη Φιορεντίνα. Νίκες και για Μάιντς (2-0 το Στρασβούργο) και Σαχτάρ Ντόνετσκ (3-0 την Άλκμααρ).

Η ευρωπαϊκή εμπειρία της Φιορεντίνα δεν την ωφέλησε στο Λονδίνο, με την Κρίσταλ Πάλας να επικρατεί 3-0 των Βιόλα εντός έδρας και να παίρνει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Conference League, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει Σαχτάρ Ντόνετσκ ή Άλκμααρ.

Το εύστοχο πέναλτι του Ματετά στο 24' έδωσε το προβάδισμα στους Αετούς, ενώ στο 32' ο Μίτσελ αύξησε το προβάδισμά τους με κοντινή προσπάθεια μετά από απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Το κερασάκι στην τούρτα για την Πάλας ήρθε στο 90' με κεφαλιά του Σαρ, με την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ να ορέγεται την τετράδα μόλις στην πρώτη της ευρωπαϊκή παρουσία.

Μάιντς-Στρασβούργο 2-0

Μεγάλο βήμα για την παρθενική της παρουσία σε τετράδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης έκανε η Μάιντς, που επιβλήθηκε 2-0 του Στρασβούργου εντός έδρας. Ένα καταπληκτικό σουτ του Σάνο στο ενδέκατο μόλις λεπτό έδωσε το προβάδισμα στους Γερμανούς, που όμως δεν έμειναν εκεί και διπλασίασαν τα τέρματά τους με κεραυνό του Πος μέσα από την περιοχή στο 19'. Οι Αλσατοί προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Μπάρκο να έχει δοκάρι στο 74' και το 2-0 να μην αλλάζει. Υπενθυμίζεται πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ ή Ράγιο Βαγιεκάνο στους «4».

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμααρ 3-0

Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο 20λεπτο, η Σαχτάρ Ντόνετσκ καθάρισε με 3-0 την Άλκμααρ στην ουδέτερη Κρακοβία και αγκάλιασε την πρόκριση στα ημιτελικά. Μετά από ένα πρώτο μέρος χωρίς σκορ, ο Πεδρίνιο προειδοποίησε με εκτέλεση φάουλ που σταμάτησε στο δοκάρι στο 49' και εντέλει έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα με καταπληκτικό σουτ στο 72ο λεπτό. Ακολούθως, ανέλαβε δράση ο Άλισον, που με δύο τέρματα σε ισάριθμα λεπτά (81', 83') έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Ουκρανών, που πάνε φουλ για τετράδα.