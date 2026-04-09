Οι 1.100 Ενωσίτες που έδωσαν το παρών στο Βαγέκας χειροκρότησαν θερμά τους παίκες της ΑΕΚ παρά την ήττα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της στο πρώτο μέρος, η Ράγιο Βαγιεκάνο την «τιμώρησε» σε κάθε λάθος και ηττήθηκε με 3-0 στον πρώτο προημιτελικό του Conference League. Ενόψει της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας ο Δικέφαλος καλείται να κάνει... θαύμα επιπέδου ΚΠΡ, κάτι που φυσικά χρειάζεται μυθική ποδοσφαιρική υπέρβαση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε στο πλευρό της 1.100 Ενωσίτες που βρέθηκαν στην εξέδρα του Βαγέκας και μετά το ματς οι φίλοι της ΑΕΚ χειροκρότησαν θερμά τους παίκτες της ομάδας για την προσπάθεια παρά το αποτέλεμσα και εξέφρασαν τη στήριξη τους για τη συνέχεια.

Θυμίζουμε πως σε μια εβδομάδα (16/4, 22:00) ο Δικέφαλος θα φιλοξενήσει τους Μαδριλένους στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και ακολούθως θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε κομβικό ματς για τη 2η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League.