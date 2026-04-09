Η ΑΕΚ πρέπει να επαναλάβει το... έπος της ΚΠΡ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ πλήρωσε όλα της τα λάθη στη Μαδρίτη, καθώς ηττήθηκε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0 και συνεπώς ψάχνει... θαύμα για να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League. O Δικέφαλος για να επιστρέψει στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 49 χρόνια πρέπει να επαναλάβει ακριβώς το ίδιο έπος που είχε πετύχει το 1977!

Τότε η ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ είχε χάσει στο Λονδίνο με 3-0 από την ΚΠΡ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όμως στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας έγραψε ιστορία. Η Ένωση «μάτσαρε» το σκορ χάρη στα γκολ των θρύλων Θωμά Μαύρου (δις) και Μίμη Παπαϊωάννου, ενώ στα πέναλτι πήρε την πρόκριση με ήρωα τον τερματοφύλακα Νίκο Χρηστίδη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο

Η ποδοσφαιρική μοίρα τα έφερε έτσι ώστε για να παίξει η ΑΕΚ για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης να επαναλαβεί στη Νέα Φιλαδέλφεια μια ανάλογη ανατροπή, από ακριβώς το ίδιο σκορ, κόντρα σε ομάδα που αγωνίζεται σε elite πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Η σύνθεση της ΑΕΚ στη ρεβάνς με την ΚΠΡ: Στεργιούδας (117’ Χρηστίδης), Θεοδωρίδης, Ιντζόγλου, Ραβούσης, Νικολάου (115’ Ζαρζόπουλος), Τσάμης, Τάσος, Νικολούδης, Βάγκνερ, Παπαϊωάννου, Μαύρος.