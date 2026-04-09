Ζίνι: «Βασική διαφορά η αποτελεσματικότητα, πρέπει να πιστεύουμε»

Οι δηλώσεις του Ζίνι στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ σπατάλησε τις ευκαιρίες της στη Μαδρίτη, η Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν... παραπάνω από αποτελεσματική και πήρε τη νίκη με 3-0, σκορ το οποίο αδικεί τον Δικέφαλο βάσει εικόνας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ζίνι ήρθε από τον πάγκο στο δεύτερο μέρος και λόγω της απουσίας του Λούκα Γιόβιτς στη ρεβάνς δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο διεθνής Ανγκολέζος φορ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες, όμως τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να έχει πίστη στο δεύτερο ματς

«Δύσκολη νύχτα. Ειμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Η βασική διαφορά είναι ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός. Τις φάσεις του τις έκανε γκολ, εμείς όχι. Πρέπει όμως να το πιστεύουμε και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι στη ρεβάνς».