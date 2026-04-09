ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Χωρίς Γιόβιτς στη ρεβάνς
Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ στη Μαδρίτη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισε βαριά ήττα στο Βαγέκας με βάση τις ευκαιρίες της, καθώς έχασε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0 και θέλει ποδοσφαιρικό θαύμα για να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση.
Εκτός αυτού ο Πέτρος Μάνταλος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικατάσταθηκε στην ανάπαυλα, ενώ δεδομένη είναι η απουσία του Λούκα Γιόβιτς στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφεια.
Ο διεθνής Σέρβος φορ στις καθυστερήσεις του ματς, με το σκορ στο 3-0, δεύτηκε κίτρινη, συμπλήρωσε κάρτες και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο ματς με τους Μαδριλένους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.