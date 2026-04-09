Ο Λούκα Γιόβιτς συμπλήρωσε κάρτες στο φινάλε του πρώτου προημιτελικού μεταξύ της ΑΕΚ και της Ράγιο Βαγιεκάνο, οπότε δεν υπολογίζεται για τη ρεβάνς.

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ στη Μαδρίτη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισε βαριά ήττα στο Βαγέκας με βάση τις ευκαιρίες της, καθώς έχασε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0 και θέλει ποδοσφαιρικό θαύμα για να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση.

Εκτός αυτού ο Πέτρος Μάνταλος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικατάσταθηκε στην ανάπαυλα, ενώ δεδομένη είναι η απουσία του Λούκα Γιόβιτς στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφεια.

Ο διεθνής Σέρβος φορ στις καθυστερήσεις του ματς, με το σκορ στο 3-0, δεύτηκε κίτρινη, συμπλήρωσε κάρτες και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο ματς με τους Μαδριλένους.