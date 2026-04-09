ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς
Η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη και τις χαμένες ευκαιρίες της στο Βαγέκας και ηττήθηκε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0. Όπως είναι προφανές ο Δικέφαλος στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας θα ψάξει ποδοσφαιρικό... θαύμα κόντρα σε ομάδα επιπέδου La Liga.
Η ρεβάνς των δυο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League θα γίνει στην Allwyn Arena στις 16 Απριλίου. Η σέντρα θα γίνει στις 22:00.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV και τον ANT1.
Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νκητή του Μάιντζ - Στρασμπούρ.
