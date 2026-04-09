Οι προβλέψεις των φίλων της ΑΕΚ λίγες ώρες πριν το Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ!
Λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» (19:45, Cosmote Sport 2, ANT1, live απ' το Gazzetta), το Gazzetta έκανε το δικό του γκάλοπ σχετικά με το αποτέλεσμα που θα υπάρξει στο σημερινό παιχνίδι, τους πιθανούς σκόρερ της «Ένωσης» και την πορεία της ομάδας στην διοργάνωση.
Αμφότεροι οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» προέβλεψαν νίκη της ΑΕΚ στον σημερινό πρώτο προημιτελικό του Conference League με την Ράγιο. Αναφορικά με τους σκόρερ, προτιμήθηκαν οι Βάργκα, Ρέλβας και Γιόβιτς.
Τέλος, σχετικά με το που μπορεί να φτάσει η «Ένωση» στην διοργάνωση ψήφισαν αμφότεροι με μιας «Λειψία» (εκεί θα γίνει ο τελικός της διοργάνωσης), θέλοντας έτσι να υπερτονίσουν την πίστη τους πως η ομάδας τους θα πάει ως το τέλος της διαδρομής.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.