Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή του απόψε στις 19:45 στη Μαδρίτη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τους «8» του Conference League και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις, τόσο για το αποτέλεσμα στο Βαγιέκας, όσο και για το ποιος θα προκριθεί στα ημιτελικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση τεσσάρων AI, η Ράγιο έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα για τη νίκη στο πρώτο ματς. Το Copilot και το ChatGPT δίνουν στην ισπανική ομάδα πιθανότητες γύρω στο 40-50%, ενώ το Gemini εμφανίζεται πιο σίγουρο για την επικράτηση των Μαδριλένων με ποσοστό έως 62%.

Τα περισσότερα μοντέλα βλέπουν οριακή νίκη με σκορ 1-0, αν και... διαφωνούν για τον σκόρερ, αναφέροντας πολλά και διάφορα ονόματα όπως ο Άλβαρο, ο Ίσι ή ο Καμέγιο.

Τώρα, όσον αφορά πρόκριση. παρά το ότι δίνουν το προβάδισμα στη Ράγιο απόψε, η έδρα της Ένωσης αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη ρεβάνς, με το Claude να προβλέπει πρόκριση της ΑΕΚ στα ημιτελικά με ένα ποστοσό που αγγίζει το 58%.



