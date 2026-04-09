Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν σχηματίσει μεγάλες ουρές έξω από το ξενοδοχείο για να παραλάβουν το εισιτήριο τους για το αποψινό ματς με τη Ράγιο στο Βαγέκας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Εκατοντάδες οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Novotel» της Μαδρίτης, όπου εκεί 12:00-14:00 θα μοιραζόντουσαν στον κόσμο από την ΠΑΕ τα... μαγικά χαρτάκια για το σπουδαίο αποψινό παιχνίδι που θα δώσει η «Ένωση» με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» στις 19:45 (ΑΝΤ1, Cosmote Sport 2, live από Gazzetta).

Οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να προμηθευτούν τα εισιτήρια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας σ' ένα ιστορικό παιχνίδι, όπως είναι ένας προημιτελικός μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην προκειμένη περίπτωση του Conference και σχημάτισαν ουρές δίνοντας κιτρινόμαυρο χρώμα στο συγκεκριμένο σημείο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Στις εξέδρες του «Βαγιέκας» αναμένονται να βρεθούν 800-1000 «Ενωσίτες», οι οποίοι, με τη φωνή και το πάθος τους, θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες του Νίκολιτς και της... αρμάδας του, που θα προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα σε μία ιδιαίτερη και δύσκολη έδρα.