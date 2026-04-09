Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να κάνει το βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa Conference League. Σέντρα στις 19:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2 και το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Νωρίτερα, δείτε την πιθανή ενδεκάδα και όλο το ρεπορτάζ πριν το ματς στους Galacticos by Interwetten, στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, ενώ θα ακολουθήσει και post game στις 21:45 με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την ανάλυση του παιχνιδιού στο Βαγιέκας.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάποελ Τελ Αβίβ στις 19:30, ενώ ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τη Βαλένθια στις 21:45 (Nova Sports prime) στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague. Μετά το ματς, σειρά έχει το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 23:00.

Η ώρα της κρίσης έφτασε και για τον Αθηναϊκό, ο οποίος απόψε στις 20:00 αντιμετωπίζει τη Μερσίν στην Τουρκία, στον μεγάλο επαναληπτικό τελικό του EuroCup Women. Τζάμπολ στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Νοva Sports start.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας