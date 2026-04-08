Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι μαχητές και θα το δείξουμε, τα όνειρα είναι να γίνονται πράξη»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι πιστεύει πολύ τους παίκτες του για την πρώτη αναμέτρηση στο Βαγέκας, υπογραμμίζοντας ότι τα όνειρα είναι ωραίο να γίνονται πραγματικότητα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στο Βαγέκας με τη Ράγιο για τα προημιτελικά του Conference League ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλεσε τους παίκτες της ΑΕΚ «μαχητές» και τόνισε ότι το βασικό είναι οι κιτρινόμαυροι να μην κάνουν δώρα στην ισπανική ομάδα και σιγά σιγά να χτίσουν τον δικό τους ρυθμό. «Τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη» είπε ο Σέρβος τεχνικός για την ευρωπαϊκή συνέχεια της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στο Βαγέκας:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είμαστε στα προημιτελικά. Η όμορφη ιστορία ξεκίνησε τον Ιούλιο και φτάσαμε ως εδώ. Πρώτα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια των παικτών. Ήρθαμε να παίξουμε δυνατά απέναντι σε μια παραδοσιακή ισπανική ομάδα, με έναν προπονητή με πολλά χρόνια στους πάγκους. Παίζουν με πρέσινγκ, με άμεσο ποδόσφαιρο, όχι τον κλασικό ισπανικό τρόπο και με εμφανίσεις που δυσκολεύουν τις μεγάλες ομάδες. Οι παίκτες μου είναι μαχητές και θα το δείξουμε. Είμαστε στο 50-50 και δουλειά μας είναι να κερδίσουμε το 1% για να πάρουμε το πρόκριμα για την επόμενη φάση. Πρέπει να έχουμε απόλυτη προσοχή, μαχητικότητα και να αποφύγουμε τα λάθη.

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ αύριο σε σχέση με τις δυνατότητες της Ράγιο: «Είναι μια ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη στις πρώτες στιγμές του build up γιατί είναι επιθετικοί. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ταχύτητα στο χτίσιμο του παιχνιδιού, έχει δυνατούς παίκτες στα άκρα και επίσης είναι ικανή στις στατικές φάσεις στο επιθετικό παιχνίδι. Όσοι γνωρίζουν το ισπανικό ποδόσφαιρο ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο γήπεδο. Το κλειδί είναι να μην κάνουμε δώρα και να χτίζουμε τον δικό μας ρυθμό, στη δικιά μας ένταση. Αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο, τότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα».

Για το ότι πολλοί θεωρούσαν ότι η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να αντέξει σε Ελλάδα και Ευρώπη φέτος και να πάει τόσο μακριά: «Κανείς δεν το περίμενε να είμαστε σε αυτό το σημείο και στις δύο διοργανώσεις. Αν κάποιος με ρωτούσε το καλοκαίρι, δεν θα το πίστευα. Έτσι είναι τα όνειρα, για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πρέπει να ζήσουμε την αναμέτρηση με συγκέντρωση, με τα χαρακτηριστικά που μας έφεραν ως εδώ, με ενότητα και αγωνιστικό πνεύμα».

Για το αν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βοηθάει την προσέγγισή του για το αυριανό ματς καθώς η Ράγιο έχει ομοιότητες: «Υπάρχουν κάποια κοινά, αλλά δεν είναι ο ένας αντίγραφο του άλλου. Υπάρχουν διαφορές. Και επίσης δεν βλέπω ως σύνδεση το προηγούμενο ματς με το επόμενο. Σαφώς μια νίκη σε ντέρμπι βοηθάει καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ατμόσφαιρα στην ομάδα, αλλά παράλληλα υπήρξε και κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και να διαχειριστούμε τα συναισθήματα προκειμένου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Ράγιο και αν τον απασχολεί: «Αν ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας λέει κάτι τέτοιο, τον πιστεύω. Εμείς δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε άλλες προκλήσεις μεγαλύτερες. Αλλάζει η ατμόσφαιρα σε ένα μαζεμένο γήπεδο και αυτή επηρεάζει και την ίδια τη γηπεδούχο ομάδα γιατί το στυλ της γίνεται πιο επιθετικό. Εμείς πάντως θα προσαρμοστούμε».

Για το αν υπάρχουν κι άλλοι παίκτες όπως ο Πένραϊς και ο Περέιρα που θα βοηθήσουν ως το τέλος της σεζόν: «Και οι δύο απέδωσαν πολύ καλά. Αυτό ζητάμε από όλους τους παίκτες και να είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών και η ελπίδα μου είναι να συνεχιστεί αυτό ως το τέλος της χρονιάς».