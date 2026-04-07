Η ΑΕΚ γυρίζει το... τσιπάκι για την Ευρώπη και ετοιμάζεται το απόγευμα της Μ. Τρίτης να αναχωρήσει για τη Μαδρίτη για το πρώτο ματς με τη Ράγιο για τους «8» του Conference League.

Το ξεκίνημα της ΑΕΚ στα play offs ήταν ιδανικό. Η Ένωση μπήκε με διαφορά δύο και τριών βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα και μετά την πρεμιέρα οι κιτρινόμαυροι με τη μεγάλη τους νίκη στο Φάληρο βρέθηκαν στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ γυρίζει πλέον το «τσιπάκι» και μπαίνει ξανά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει σε προημιτελικά διοργανώσεων της UEFA καθώς τη Μ. Πέμπτη (9/4, 19:45) έρχεται ο πρώτος μεγάλος αγώνας κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του από σήμερα εστιάζουν αποκλειστικά στην πρώτη αναμέτρηση με τη Ράγιο, ένα αρκετά απαιτητικό ματς, στο οποίο καλούνται να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την επόμενη εβδομάδα (16/4).

Η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων θα ξεκινήσει επί της ουσίας σήμερα με προπόνηση στα Σπάτα και έπειτα το απόγευμα η αποστολή θα μεταβεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να «πετάξει» στις 18:00 με τσάρτερ για τη Μαδρίτη. Όπως είναι ήδη γνωστό, η αποστολή της ΑΕΚ θα βρίσκεται από το βράδυ της Μ. Τρίτης επί ισπανικού εδάφους καθώς μιλάμε για μια πτήση περίπου τεσσάρων ωρών.

Έτσι τη Μ. Τετάρτη οι παίκτες της ΑΕΚ θα μπορούν να ολοκληρώσουν πιο ξεκούραστα με προπόνηση στο Βαγέκας την προετοιμασία τους, με τον Νίκολιτς και έναν παίκτη να παραχωρούν και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.