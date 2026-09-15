Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων της ΑΕΚ για την εκτός έδρα αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της η ΑΕΚ, οι φίλοι της Ένωσης μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια τους για την εκτός έδρα αναμέτρηση με το Βόλο Elabet για την 5η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα ταξιδέψει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς την Κυριακή 20/9 (Live από το Gazzetta, 17:45) έχει ραντεβού με την ομάδα της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2026-27, με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (18:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνουν μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ για το Βόρειο Πέταλο και 30 ευρώ για τα Ανατολικά Διαζώματα. Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από τα ακόλουθα links:

Για το Βόρειο Πέταλο πατήστε ΕΔΩ.

Για τα Ανατολικά Διαζώματα πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».