ΑΕΚ: Βιτάλις και Βάργκα στην Εθνική Ουγγαρίας για τα ματς του Nations League
Στη... μάχη του Nations League ρίχνεται η Εθνική Ουγγαρίας, με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, τον Μιλάν Βιτάλις και τον Μπάρναμπας Βάργκα να καλούνται, όπως αναμενόταν, στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.
Αμφότεροι οι Ούγγροι διεθνείς της ΑΕΚ θα είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας τους για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου στο Nations League.
Hat OTP Bank Liga-klub ad játékost a férfi A-válogatott első négy Nemzetek Ligája-mérkőzésére készülő keretbe.— MLSZ (@MLSZhivatalos) September 15, 2026
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Η Ουγγαρία θα υποδεχθεί την Ουκρανία στις 25 Σεπτέμβρη και στις 28/9 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία.
Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2/10 και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία.
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