Οι Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα της ΑΕΚ θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Ουγγαρίας για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Στη... μάχη του Nations League ρίχνεται η Εθνική Ουγγαρίας, με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, τον Μιλάν Βιτάλις και τον Μπάρναμπας Βάργκα να καλούνται, όπως αναμενόταν, στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

Αμφότεροι οι Ούγγροι διεθνείς της ΑΕΚ θα είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας τους για τα ματς του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου στο Nations League.

Η Ουγγαρία θα υποδεχθεί την Ουκρανία στις 25 Σεπτέμβρη και στις 28/9 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία.

Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2/10 και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία.