Ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις της Ράγιο Βαγιεκάνο ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ, με τους Ισπανούς να σχηματίζουν ουρές έξω από το γήπεδο για ένα εισιτήριο.

Αντίστροφα μετρούν στη Μαδρίτη ενόψει της αναμέτρησης της Ράγιο Βαγιεκάνο με την ΑΕΚ για το πρώτο σκέλος των προημιτελικών του Conference League. Οι δυο ομάδες κοντράρονται την Μεγάλη Πέμπτη (9/10) στο στάδιο «Βαγιέκας» με στόχο το πρώτο βήμα για τους «4» του θεσμού και ήδη το κλίμα στις τάξεις των Ισπανών είναι ενθουσιώδες.

Χαρακτηριστικές άλλωστε είναι οι εικόνες που καταφτάνουν από την ισπανική πρωτεύουσα, όπου ο κόσμος της Βαγιεκάνο έχει σχηματίσει ουρές έξω από το γήπεδο για να προμηθευτεί ένα εισιτήριο για τον αγώνα με την Ένωση.

To ματς άλλωστε απέναντι στους Κιτρινόμαυρους έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους Μαδριλένους, οι οποίοι ποτέ άλλοτε στην ιστορία τους δεν έχουν καταφέρει να προκριθούν σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η κορυφαία πορεία τους σημειώθηκε πίσω στη σεζόν 2000-2001, όταν αποκλείστηκαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA (πλέον Europa League) από την Αλαβές.