Η ισπανική κυβέρνηση έθεσε το ματς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο ως υψηλής επικινδυνότητας και συνεπώς θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League και πλέον κοιτάει ψηλότερα. Επόμενο «εμπόδιο» στην ευρωπαϊκή πορεία του Δικεφάλου είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο, την οποία θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη Μαδρίτη, τη Μεγάλη Πέμπτη.

Στην πρωτεύουσα της Ισπανίας θα βρεθούν περισσότεροι από 750 Ενωσίτες, ώστε να στηρίξουν την ομάδα της καρδιάς τους και μάλιστα εξάντλησαν τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε περίπου 3,5 ώρες.

Οι ισπανικές Αρχές θεωρούν το ματς θα είναι μεγάλης επικινδυνότητας και συνεπώς θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε το συγκεκριμένο παιχνίδι ως υψηλού ρίσκου.

Όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα πωληθούν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα. Οι φίλοι της ΑΕΚ θα φιλοξενηθούν σε ασφαλή χώρο, ενώ θα είναι ενισχυμένη η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους ελέγχους για την πρόσβαση στο Βαγιέκας.