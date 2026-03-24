Οι φίλοι της ΑΕΚ μέσα σε περίπου 3,5 ώρες εξαφάνισαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ήταν δεδομένο και έγινε πράξη. Στις 17:00 της Τρίτης (24/3) κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για τον πρώτο προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και όπως φαίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου 3,5 ώρες!

Το Βαγιέκας είναι γήπεδο με μικρή χωρητικότητα, περίπου 14,700 θέσεων και συνεπώς ο Δικέφαλος με βάση τον κανονισμό της UEFA δικαιούται το 5% κάτι που σημαίνει πως στο γήπεδο των Μαδριλένων θα βρεθούν περίπου 750 Ενωσίτες.

Φυσικά η «δίψα» του κόσμου να βρεθούν σε ένα ματς ιστορικής σημασίας όπως ο προημιτελικός με τους Ισπανούς είναι τεράστια και η ζήτηση ανάλογη με το ματς με τη Φιορεντίνα, οπότε ήταν δεδομένο πως τα εισιτήρια θα εξαφανιζόντουσαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Θυμίζουμε, πως το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη Μαδρίτη την Μεγάλη Πέμπτη και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.