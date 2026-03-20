Η Τσεχία έμεινε χωρίς ομάδα και η ΑΕΚ κρατά στα χέρια της τη δέκατη θέση για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η Πέμπτη (19/3) δεν εξελίχτηκε ιδανικά για την Ελλάδα, που μέτρησε δύο ήττες με μία πρόκριση και έναν αποκλεισμό, ωστόσο η Τσεχία τα πήγε χειρότερα και έμεινε χωρίς βαθμό αλλά και ομάδα μετά τον αποκλεισμό των Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Όλομουτς. Με τη χώρα μας να βάζει 100 βαθμούς στο σακούλι, χάρη στην πρόκριση της ΑΕΚ, η διαφορά από τη δεκάδα είναι πλέον μόλις 513 βαθμοί.

Κάτι που σημαίνει πως η Ένωση δύναται να στείλει την Ελλάδα πάνω από τους Τσέχους αν πάρει στα προημιτελικά ενάντια στη Ράγιο Βαγιεκάνο δύο νίκες ή μία νίκη και μία ισοπαλία. Σε περίπτωση πρόκρισης με νίκη και ήττα ή δύο ισοπαλίες, θα χρειάζονται κι άλλοι βαθμοί στα ημιτελικά.

🚨 🇬🇷 Greece need one win + one draw to secure the Top 10 and a direct Champions League entry!



💥 🇬🇷 AEK Athens vs 🇪🇸 Rayo Vallecano



❌ 🇨🇿 Czechia are left with no clubs but can still claim the Top 10 spot!



❌ 🇵🇱 Poland are left with no clubs and are out of the Top 10 Race! pic.twitter.com/ttQdGvzK1X — Football Rankings (@FootRankings) March 19, 2026

Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος τη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη league phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών.



Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα playoffs του Europa.

