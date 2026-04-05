Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Υπερυπολογιστής προβλέπει τις πιθανότητες τίτλου ανάλογα με το αποτέλεσμα

Δείτε αναλυτικά πως θα διαμορφωθούν οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, μετά το σημερινό Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Το σημερινό Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως είναι λογικό, κεντρίζει την προσοχή όλων στην 1η αγωνιστική των PlayOffs της SuperLeague, καθώς παίζουν οι δύο πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα.

Η Ένωση προηγείται με 2 βαθμούς και αμφότεροι ψάχνουν το τρίποντο για τον ίδιο λόγο. Οι «κιτρινόμαυροι» για να παραμείνουν ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο και οι «ερυθρόλευκοι» για να τους προσπεράσουν και να στρογγυλοκαθήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τι αντίκτυπο όμως θα έχει το αποτέλεσμα του σημερινού παιχνιδιού στην μάχη που δίνουν για τον τίτλο; Την απάντηση επιχείρησε να δώσει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναλύοντας δεδομένα και σενάρια...

Οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Οι γηπεδούχοι πριν την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού έχουν 40,5% πιθανότητες να τερματίσουν πρώτοι και αν καταφέρουν να πάρουν τη νίκη απόψε, θα αυξήσουν τον αριθμό τους αυτό κατά 17,2%. Σε περίπτωση ήττας όμως, η πτώση θα είναι μεγαλύτερη καθώς φτάνει το 26,3%, ενώ η ισοπαλία θα τους μειώσει τις πιθανότητες κατά 7,9%.

Η ΑΕΚ τώρα από την πλευρά της, τουλάχιστον αναφορικά με τον Ολυμπιακό, μπορεί να πει κανείς οτι παίζει για δύο αποτέλεσμα, καθώς δεν την... χαλάει η ισοπαλία. Σε περίπτωση νίκης λοιπόν, οι δικές της πιθανότητες θα απογειωθούν κατά 30,8%, ενώ στο Χ θα μεγαλώσουν κατά 5,6%. Αν τώρα οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίσουν την ήττα η μείωση των πιθανότητήτων τους, θα είναι της τάξεως του 16,9%.