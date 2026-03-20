Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στους «8» του Conference League, αλλά και για το μάθημα νοοτροπίας που πρέπει να πήραν οι κιτρινόμαυροι.

Τον Ιούλιο όταν η ΑΕΚ ξεκινούσε τη φετινή της ευρωπαϊκή παρουσία ο πρώτος μεγάλος στόχος ήταν η είσοδος στη League Phase του Conference League. Όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, «όλοι έτρεμαν». Προφανώς γιατί ήταν μονόδρομος, αλλά χωρίς περιθώριο λάθους. Ένα στραβοπάτημα στις τρεις προκρίσεις που έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ καλοκαιριάτικα και θα έμενε ξανά εκτός Ευρώπης πολύ νωρίς, κάτι που θα την πήγαινε ακόμη πιο πίσω καθώς ήδη είχε χαθεί πολύτιμο έδαφος τις τελευταίες σεζόν. Τότε με 3/3 προκρίσεις και απέναντι σε απαιτητικούς αντιπάλους για τα δεδομένα της εποχής πήρε το εισιτήριο της League Phase.

Σήμερα, η ΑΕΚ βρίσκεται στους «8» της διοργάνωσης, κάτι που μετατρέπει σε επιτυχημένη την παρουσία της ομάδας στο φετινό Conference League. Με μεγάλα αποτελέσματα στη League Phase όπως τα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα, με την Ένωση να παίρνει απευθείας την πρόκριση για τους «16». Εκεί όπου καθάρισε την υπόθεση παρουσίας στην οκτάδα από το πρώτο ματς με την τεσσάρα στη Σλοβενία. Όλα αυτά τα τονίζουμε γιατί μπορεί ο τρόπος με τον οποίο οι κιτρινόμαυροι τσέκαραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά να αφήνει μια περίεργη γεύση μετά τη χθεσινή ανώδυνη ήττα στη ρεβάνς από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να... μουτζουρώσει τη συνολική εικόνα της ομάδας στη διοργάνωση.

Η ΑΕΚ γίνεται η μοναδική ελληνική ομάδα με παρουσία στα προημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων επιστρέφοντας στους «8» μετά από 28 ολόκληρα χρόνια και αποτελώντας τη μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει την τρέχουσα σεζόν στην Ευρώπη. Η πρόκριση επί της Τσέλιε, ωστόσο, εκτός από το εισιτήριο πρέπει να δώσει στην ΑΕΚ και ένα μεγάλο μάθημα για τη συνέχεια. Ειδικά από τη στιγμή που το σύνολο του Νίκολιτς μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν, με τα play offs που θα κρίνουν τη μάχη του τίτλου να πλησιάζουν και τα δύο παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγεκάνο να αποτελούν τη νέα σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκληση των κιτρινόμαυρων.

Παρότι ο Νίκολιτς είχε επισημάνει τη νοοτροπία με την οποία θα έπρεπε να μπουν οι παίκτες του στη ρεβάνς με την Τσέλιε, ανεξάρτητα από το 0-4 του πρώτου αγώνα, εκείνοι, όπως αποδείχθηκε στον αγωνιστικό χώρο, δεν τον άκουσαν. Ο Σέρβος τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει πως οι παίκτες του θα έπρεπε να μπουν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας σαν το πρώτο ματς να έχει έρθει 0-0 ή σαν να ψάχνουν να ανατρέψουν ένα εις βάρος τους 1-0. Αλλά το πρόσωπο που παρουσίασαν σε ολόκληρο το πρώτο μέρος απείχε πολύ από τα λόγια του Νίκολιτς. Η χαλαρότητα και η αφέλεια με την οποία προσέγγισαν την αναμέτρηση οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ήταν απαράδεκτη και είχε ως συνέπεια να δώσουν δικαιώματα στη σλοβενική ομάδα μένοντας με δύο γκολ πίσω στο σκορ στο ημίχρονο.

Ζήτημα το πνευματικό κομμάτι, αλλά ο Νίκολιτς ξέρει να το διορθώσει

Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κατά το οποίο η ΑΕΚ πληρώνει το πρόβλημα στο πνευματικό κομμάτι καθώς λίγες μέρες πριν με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είχε αφήσει τσάμπα δύο βαθμούς εξαιτίας της έλλειψης συγκέντρωσης σε δύο στατικές φάσεις του αντιπάλου. Το γεγονός ότι ο Νίκολιτς το έχει εντοπίσει, το παραδέχεται και φαίνεται να ξέρει πώς να το αλλάξει, γεμίζει με αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ θα το διορθώσει. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της σεζόν άλλωστε τέτοιου είδους νοοτροπία ή πνευματική ανετοιμότητα, είτε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, είτε σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στα παιχνίδια, μπορεί να αποδειχθούν οδυνηρές καθώς τα λάθη δεν θα συγχωρούνται.

Από εκεί και πέρα η επιλογή των προσώπων στην ενδεκάδα της ρεβάνς με την Τσέλιε σηκώνει συζήτηση. Προσωπική γνώμη, αλλά ίσως θα έπρεπε σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε το rotation να ανοίξει περισσότερο προκειμένου να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο πολύ παίκτες ετοιμοπόλεμοι, να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά και για να προστατευτούν άλλοι. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μην ξεκινήσει ένας εκ των Πινέδα - Μαρίν στον άξονα, καθώς αμφότεροι ήταν στο όριο καρτών και γνώριζαν ότι με ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα θα έχαναν το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως θα μπορούσε να ξεκινήσει για τον ίδιο λόγο και ο Γκεοργκίεφ αντί του Ρότα δεξιά. Και φυσικά ο Ζίνι στην κορυφή ή έστω να μπει για να πάρει χρόνο συμμετοχής καθώς είναι ένας παίκτης στον οποίο από την αρχή της σεζόν ο Νίκολιτς πόνταρε πολλά.

Δεν θα μάθουμε ποτέ αν το αγωνιστικό πρόσωπο της ΑΕΚ θα ήταν άλλο στο πρώτο μέρος σε περίπτωση που οι επιλογές των προσώπων ήταν διαφορετικές. Κρίνουμε λοιπόν με βάση αυτούς που ξεκίνησαν και η νοοτροπία τους στο πρώτο μέρος ήταν μη αποδεκτή. Η εξέλιξη των πρώτων 45 λεπτών εμφανώς τους ταρακούνησε, σίγουρα έπαιξαν ρόλο και τα λόγια του Νίκολιτς στα αποδυτήρια και σε συνδυασμό και με τις δύο αλλαγές που έγιναν στις αρχές του δευτέρου μέρους, η ΑΕΚ σοβαρεύτηκε και έβγαζε τουλάχιστον συγκέντρωση. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να διαχειριστεί την κατάσταση και να... σβήσει το ματς παίρνοντας την πρόκριση, ασχέτως αν δεν κατάφερε να σκοράρει. Κακή ήττα πάντως για τη βαθμολογία της στην UEFA καθώς της στέρησε τη δυνατότητα να σκαρφαλώσει λίγο ψηλότερα και να πάρει περισσότερους βαθμούς στη φοβερή φετινή συγκομιδή της ως τώρα, ξαναχτίζοντας από την αρχή επί της ουσίας το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Πλέον η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της τη Ράγιο, σε ένα εμπόδιο σαφώς αρκετά υψηλότερο σε σχέση με αυτό της Τσέλιε. Μια ισπανική ομάδα που μπορεί να βρίσκεται κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα της Πριμέρα Ντιβσιόν, ωστόσο αποτελεί έναν αρκετά απαιτητικό αντίπαλο. Άλλωστε σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις στην Ευρώπη τα ισπανικά κλαμπ συνήθως κατατροπώνουν τα ελληνικά. Η ΑΕΚ προφανώς και δεν θα πρέπει να φοβηθεί τη Ράγιο και φυσικά έχει τη δυνατότητα να προκριθεί. Αρκεί να παίξει μυαλωμένα, με συγκέντρωση και πειθαρχία στο τακτικό πλάνο του Νίκολιτς. Με αυτά τα στοιχεία άλλωστε έφτασε ως τους «8». Μέχρι το ματς της Μαδρίτης όμως τη Μεγάλη Πέμπτη έχουμε ακόμα το must win παιχνίδι με την Κηφισιά την Κυριακή. Και πολύ σωστά ο Νίκολιτς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Τσέλιε μίλησε για μεγάλη «μάχη». Με αυτή τη νοοτροπία η ΑΕΚ είναι στην κορυφή και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει. Πρέπει να επιστρέψει στις νίκες και να μπει από την πρώτη θέση, ισόβαθμη με τους ανταγωνιστές της στα play offs. Εκεί που θα παιχτούν τα πάντα...