ΑΕΚ: Η μοναδική ελληνική ομάδα στα προημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Η ΑΕΚ με την επικείμενη πρόκρισή της απόψε στους «8» του Conference League θα αποτελεί τη μοναδική ελληνική ομάδα με παρουσία στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών διοργανώσεων της Ευρώπης!

Η ΑΕΚ της Ευρώπης είναι εδώ και συνεχίζει! Από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα που πιάσαμε άνοιξη, με την Ένωση να πορεύεται στο ευρωπαϊκό της μονοπάτι, έτοιμη να σφραγίσει απόψε την παρουσία της στους «8» του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το εμφατικό 0-4 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα με τη φετινή παρουσία τους στο Conference League. Το καλοκαιρινό σερί των 3/3 προκρίσεων χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους που θα πέταγε την ΑΕΚ εκτός Ευρώπης, τα μεγάλα διπλά με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ και η επική ανατροπή με την Κραϊόβα στη League Phase που έστειλε την Ένωση απευθείας στους «16» και πλέον η επικείμενη πρόκριση στα προημιτελικά.

Με αυτήν η ΑΕΚ θα πετύχει κάτι πολύ σημαντικό στην ευρωπαϊκή της ιστορία που κανείς άλλος ελληνικός σύλλογος δεν έχει καταφέρει. Δηλαδή να έχει παρουσία στα προημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων! Κύπελλο Πρωταθλητριών (το πρώην Champions League), Κύπελλο UEFA (πρώην Europa League), Κύπελλο Κυπελλούχων και Conference League!

Στους «8» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με τη Σπάρτακ Τρνάβα

Η αρχή έγινε τη σεζόν 1968-1969 όταν η ΑΕΚ έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Αρχικά πέταξε εκτός τη Ζενές Ες από το Λουξεμβούργο με νίκη 3-0 και ήττα 3-2 και στη συνέχεια έβγαλε εκτός και την Άαλμποργκ όπου μετά το 0-0 της Αθήνας έκανε μεγάλο διπλό με 0-2 στη Δανία και βρέθηκε στους «8», όπου δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Σπάρτακ Τρνάβα από την Τσεχοσλοβακία. Γνώρισε την ήττα με 2-1 εκεί, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή στην Αθήνα μένοντας στο 1-1.

Η μεγάλη πορεία ως τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA κόντρα στη Γιουβέντους

Αξέχαστη βέβαια θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ΑΕΚ η σεζόν 1976-1977 όταν έφτασε ως τους «4» της Ευρώπης στο Κύπελλο UEFA. Η Ντινάμο Μόσχας ήταν το πρώτο... θύμα για να ακολουθήσει η Ντέρμπι Κάουντι. Μεγάλη νίκη με τα δύο γκολ του Βάγκνερ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2-0) και νέα μεγάλη νίκη με 2-3 στην Αγγλία. Στον τρίτο γύρο η ΑΕΚ θα έπρεπε να περάσει ένα νέο σημαντικό εμπόδιο, αυτό του Ερυθρού Αστέρα και θα τα κατάφερνε με το 2-0 με τα γκολ από Παπαϊωάννου και Μαύρο στην Αθήνα καθώς παρά την ήττα με 3-1 στο Βελιγράδι η Ένωση θα πέρναγε στα προημιτελικά.

Εκεί η ΑΕΚ θα έγραφε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της στα βιβλία της ιστορίας. Η ήττα με 3-0 στο Λονδίνο από την ΚΠΡ φαινόταν πως δεν άφηνε παρά ελάχιστες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το βράδυ της 16ης του Μάρτη η ΑΕΚ με τα δύο γκολ του Μαύρου και το τέρμα του Παπαϊωάννου θα έκανε το μεγάλο come back πηγαίνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί με ήρωα τον Χρηστίδη στην εστία η ΑΕΚ με 7-6 στη διαδικασία έπαιρνε το εισιτήριο για τα ημιτελικά σε μια μαγική νύχτα! Στους «4» το εμπόδιο της Γιουβέντους ήταν ανυπέρβλητο. Ήττα με 4-1 στο Τορίνο και μετά με 0-1 στην Αθήνα, αλλά όπως και να 'χει η υπέρβαση είχε γίνει.

Δύο φορές στους «8» του Κυπελλούχων με Παρί Σεν Ζερμέν και Λοκομοτίβ Μόσχας

Οι τελευταίες παρουσίες της ΑΕΚ στα προημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων ήταν αυτές στο Κύπελλο Κυπελλούχων σε δύο σερί σεζόν. Τη σεζόν 1996-1997 η ΑΕΚ έφτασε στους «8» της διοργάνωσης και έγινε η μοναδική ελληνική ομάδα με παρουσία στα προημιτελικά τριών ευρωπαϊκών θεσμών. Αντίπαλός της η Παρί Σεν Ζερμέν, με τους κιτρινόμαυρους να παίρνουν το 0-0 στο «Παρκ ντε Πρενς» του Παρισιού και να αποκτούν ελπίδες για τα ημιτελικά. Η ρεβάνς όμως στη Νέα Φιλαδέλφεια έφερε την ήττα με 0-3 με το χατ-τρικ του Λοκό και τα όνειρα της ΑΕΚ πήραν τέλος.

Την αμέσως επόμενη σεζόν (1997-1998) η ΑΕΚ επανέλαβε την επιτυχία της και έφτασε ξανά μια ανάσα από τα ημιτελικά. Η Ένωση ήταν ξανά στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων με αντίπαλο αυτή τη φορά τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια άφηνε και πάλι τα πάντα ανοικτά για την παρουσία στους «4». Στη ρεβάνς της Μόσχας η Ένωση άγγιξε την πρόκριση. Η ΑΕΚ με το γκολ του Κοπιτσή με πέναλτι κράταγε το 1-1, ενώ ο Νικολαΐδης στο 90' έχασε τεράστια ευκαιρία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ και να τελειώσει την υπόθεση. Δυστυχώς για την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις η Λοκομοτίβ έκανε το 2-1 που άφησε την Ένωση με οδυνηρό τρόπο εκτός.