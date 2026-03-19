Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα της ΑΕΚ από την Τσέλιε, η οποία δεν επηρέασε την πρόκριση.

Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε με 2-0 στη ρεβάνς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League, όμως χάρη στην «τεσσάρα» της Σλοβενίας προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο 12ο λεπτό ο Πήλιος έχασε τον Ιοσίφοβ, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα δεξιά, κινήθηκε αμαρκάριστος, πλάσαρε και από κόντρα στον Μουκουντί η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα για το 0-1.

Στο 22' οι Σλοβένοι είχαν δοκάρι. Υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ με το αριστερό, η μπάλα κατέληξεστο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.

Στο 42' από κλέψιμο του Ντάνιελ στον Γιόβιτς στη μεσαία γραμμή η Τσέλιε βγήκε στην αντεπίθεση, ο Νιέτο απέφυγε τον Ρότα, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Η ΑΕΚ είχε τις δικές της καλές στιγμές με τους Κουτέσα, Μαρίν, Κοϊτά και Γιόβιτς, όμως δεν βρήκε το γκολ και εν τέλει προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-2.