ΑΕΚ - Τσέλιε: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε με 2-0 στη ρεβάνς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League, όμως χάρη στην «τεσσάρα» της Σλοβενίας προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Στο 12ο λεπτό ο Πήλιος έχασε τον Ιοσίφοβ, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα δεξιά, κινήθηκε αμαρκάριστος, πλάσαρε και από κόντρα στον Μουκουντί η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα για το 0-1.
Στο 22' οι Σλοβένοι είχαν δοκάρι. Υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ με το αριστερό, η μπάλα κατέληξεστο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.
Στο 42' από κλέψιμο του Ντάνιελ στον Γιόβιτς στη μεσαία γραμμή η Τσέλιε βγήκε στην αντεπίθεση, ο Νιέτο απέφυγε τον Ρότα, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.
Η ΑΕΚ είχε τις δικές της καλές στιγμές με τους Κουτέσα, Μαρίν, Κοϊτά και Γιόβιτς, όμως δεν βρήκε το γκολ και εν τέλει προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-2.
