Στο ημίχρονο του ΑΕΚ - Τσέλιε Ενωσίτες αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας τους για την κάκιστη εικόνα στο πρώτο μέρος.

Εφιαλτικό ημίχρονο για την ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League. Οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν αποκαρδιωτική εμφάνιση και οι Σλοβένοι τους «τιμώρησαν».

Οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν δις, στην αρχή και στο τέλος του ημιχρόνου, ως αποτέλεσμα να μειώσουν τη συνολική διαφορά του ζευγαριού σε 4-2.

Η εμφάνιση προκάλεσε την αντίδραση των Ενωσιτών, οι οποίοι αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές για την κάκιστη εικόνα τους.