ΑΕΚ - Τσέλιε: Ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 (vid)
Τραγική εμφάνιση για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League. Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και το «πλήρωσαν».
Ο Ιοσίφοβ άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό και στο 42' οι Σλοβένοι «χτύπησαν» ξανά. Από κλέψιμο του Ντάνιελ στον Γιόβιτς στη μεσαία γραμμή η Τσέλιε βγήκε στην αντεπίθεση, ο Νιέτο απέφυγε τον Ρότα, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.
Με αυτό το γκολ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν τη διαφορά στο ζευγάρι σε 4-2 και στο ημίχρονο Ενωσίτες αποδοκίμασαν την ομάδα τους.
