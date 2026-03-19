ΑΕΚ - Τσέλιε: Ο Κουτέσα άγγιξε το 1-1, είχαν δοκάρι οι Σλοβένοι
Ο Κουτέσα έχασε τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, ενώ η Τσέλιε είχε δοκάρι.
Η ΑΕΚ στο 19' έφτασε κοντά στο 1-1 κόντρα στην Τσέλιε. Ο Γκατσίνοβιτς πίεσε τον αμυντικό των Σλοβένων, η μπάλα έφτασε στον Κουτέσα και ο Σλούγκα τον νίκησε σε τετ α τετ.
Στο 22' οι Σλοβένοι είχαν δοκάρι. Υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ με το αριστερό, η μπάλα κατέληξεστο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.
@Photo credits: INTIME, Δημοσθένης Καμσής
