Ο Κουτέσα έχασε τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, ενώ η Τσέλιε είχε δοκάρι.

Η ΑΕΚ στο 19' έφτασε κοντά στο 1-1 κόντρα στην Τσέλιε. Ο Γκατσίνοβιτς πίεσε τον αμυντικό των Σλοβένων, η μπάλα έφτασε στον Κουτέσα και ο Σλούγκα τον νίκησε σε τετ α τετ.



Στο 22' οι Σλοβένοι είχαν δοκάρι. Υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ με το αριστερό, η μπάλα κατέληξεστο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.