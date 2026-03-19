Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ είναι με το... 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Conference League, μετά την επιβλητική εκτός έδρας νίκη επί της Τσέλιε (0-4), όμως πρέπει να «τελειώσει» του δουλειά στη ρεβάνς και με στόχο τις δυο νίκες. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει το Δικέφαλο με το συνηθισμένο του 4-4-2. O Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα. Μαρίν - Πινέδα δίδυμο στα χαφ, με τους Γκατσίνοβιτς - Κουτέσα στα άκρα της μεσοεπθετικής γραμμής. Παρτενέρ του Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης θα είναι ο Κοϊτά.

Σε σχέση με το πρώτο ματς με τους Σλοβένους η μοναδική αλλαγή είναι η χρησιμοποίηση του Κουτέσα αντί του Βάργκα, με τον Κοϊτά να «μετατίθεται» από το άκρο της επίθεσης στο πλευρό του Γιόβιτς.

Αξιοσημείωτο πως στο όριο καρτών είναι οι Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γιόβιτς που βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα, όπως και οι αναπληρωματικοί Μάνταλος - Βίντα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα - Κοϊτά, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι