LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με την Τσέλιε

Παρακολουθείστε τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ από την Allwyn Arena ενόψει της αυριανής ρεβάνς με την Τσέλιε για τους 16 του Conference League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέμπτη (19/3, 19:45) την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια μία εβδομάδα μετά το εμφατικό 0-4 των κιτρινόμαυρων στη Σλοβενία, με την Ένωση να έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League.

Στις 16:00 ο Μάρκο Νίκολιτς και ένας παίκτης της ΑΕΚ θα μιλήσουν από την Allwyn Arena στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου, αλλά και την προπόνηση που θα ακολουθήσει στις 17:00 μέσω του ΑΕΚ TV: