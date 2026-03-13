Το Football Rankings παρουσίασε τις πιθανότητες των ομάδων που μετέχουν στο Europa League για την κατάκτηση του τροπαίου.

Όπως κάθε Παρασκευή, το Football Rankings παραθέτει τα δεδομένα για την κατάκτηση του Europa και του Conference League, με την ΑΕΚ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Στη δεύτερη, το έργο του Παναθηναϊκού είναι σαφώς πιο δύσκολο, με τους Πράσινους να καλούνται αρχικά να διαφυλάξουν το προβάδισμα που πήραν έναντι της Μπέτις προκειμένου να συνεχίσουν στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2003.

Σύμφωνα λοιπόν με τη γνωστή σελίδα, το Τριφύλλι είναι ένατο φαβορί για την κούπα, με 3% πιθανότητες, με την Άστον Βίλα να προπορεύεται με διαφορά από τον δεύτερο, έχοντας 29%. Στο 12% εντοπίζονται Λιόν και Πόρτο, με Ρόμα (8%), Μίντιλαντ (7%), Μπέτις, Θέλτα (6%) και Φερεντσβάρος (4%) να ακολουθούν.

Μαζί με τον Παναθηναϊκό, 3% συγκεντρώνει επίσης η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ενώ στο 2% βρίσκονται οι Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα.