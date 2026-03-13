Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ως η ομάδα με την καλύτερη απόδοση στα πρώτα ματς των «16» του Conference League, αφήνοντας δεύτερη την (πιθανότατα) προσεχή αντίπαλο, Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ... μάγεψε στη Σλοβενία και «καθάρισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο ματς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε την Τσέλιε με 4-0, με το σκορ να μοιάζει... τιμητικό σε σχέση με τις ευκαιρίες του Δικεφάλου, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς.

Η Ένωση πήρε την πιο ευρεία νίκη στα πρώτα ματς των «16», έχοντας... ισοπεδωτική εμφάνιση και σε αυτό το πλαίσιο η εμφάνιση της αναδείχθηκε ως η κορυφαία της εβδομάδας για τη διοργάνωση.

Το «καμπανάκι» για την ΑΕΚ είναι για τους «8», καθώς στη δεύτερη θέση από πλευράς επίδοσης είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ και πήραν σαφές προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ένωση.

Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει το πρώτο ματς μακριά από την έδρα της στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16/4.