Conference League: Η ΑΕΚ είχε την κορυφαία εμφάνιση της εβδομάδας, δεύτερη η Ράγιο
Η ΑΕΚ... μάγεψε στη Σλοβενία και «καθάρισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο ματς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε την Τσέλιε με 4-0, με το σκορ να μοιάζει... τιμητικό σε σχέση με τις ευκαιρίες του Δικεφάλου, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς.
Η Ένωση πήρε την πιο ευρεία νίκη στα πρώτα ματς των «16», έχοντας... ισοπεδωτική εμφάνιση και σε αυτό το πλαίσιο η εμφάνιση της αναδείχθηκε ως η κορυφαία της εβδομάδας για τη διοργάνωση.
AEK Athens' incredible performance against Celje is named the performance of the week 🏅#UECLPOTW pic.twitter.com/xh9TzD1AWq— UEFA Conference League (@Conf_League) March 13, 2026
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Το φαβορί για να αντιμετωπίσει στα προημιτελικά και ο δρόμος για το «όνειρο» της Λειψίας
Το «καμπανάκι» για την ΑΕΚ είναι για τους «8», καθώς στη δεύτερη θέση από πλευράς επίδοσης είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ και πήραν σαφές προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ένωση.
Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παίξει το πρώτο ματς μακριά από την έδρα της στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16/4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.