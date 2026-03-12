Η βασική υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό της Λειψίας.

Η ΑΕΚ βρίσκεται με το... 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Conference League. O Δικέφαλος συνέτριψε την Τσέλιε στη Σλοβενία και έδωσε χαρακτήρα - γιορτής στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στους «8» η Ένωση θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από τη ρεβάνς Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ. Οι Μαδριλένοι έχουν σαφές προβάδισμα μετά το 3-1 στην έδρα των Τούρκων.

Και σε αυτόν τον γύρο το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας για την ΑΕΚ στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.

Αν η Ένωση φτάσει στα ημιτελικά, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από τα Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς vs Ριέκα - Στρασμπούρ. Εδώ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.

Ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.