ΑΕΚ: Το φαβορί για να αντιμετωπίσει στα προημιτελικά και ο δρόμος για το «όνειρο» της Λειψίας
Η ΑΕΚ βρίσκεται με το... 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Conference League. O Δικέφαλος συνέτριψε την Τσέλιε στη Σλοβενία και έδωσε χαρακτήρα - γιορτής στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
Στους «8» η Ένωση θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από τη ρεβάνς Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ. Οι Μαδριλένοι έχουν σαφές προβάδισμα μετά το 3-1 στην έδρα των Τούρκων.
Και σε αυτόν τον γύρο το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας για την ΑΕΚ στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: «Αγκαλιά» με προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 28 χρόνια, το ρεκόρ που κυνηγάει
Αν η Ένωση φτάσει στα ημιτελικά, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από τα Σίγκμα Όλομουτς-Μάιντς vs Ριέκα - Στρασμπούρ. Εδώ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.
Ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.